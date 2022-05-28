5 чудодейственных свойств белого чая, который пили ещё древние

Белый чай: успокоит, улучшит настроение и не только.
Высокогорный белый чай – это почки чайных кустов, засушенные в определенное время года. Издревле восточные знахари и проповедники учений, направленных на оздоровление человеческого тела и духа, называли этот напиток средством от множества болезней. Белый чай обладает множеством полезных свойств. В обзоре речь пойдет о пяти из них.
Пушистые почки белого чая.
Почки белого чая похожи на пушистые иголочки. Для производства белого чая на маленьких фабриках близ высокогорных чайных плантаций Китая, Индии и России идут самые нежные молодые почки, покрытые белыми ворсинками. Урожай собирается только вручную и только в течение двух дней – когда почка максимально свежа. Употреблять чай нужно в течение года после его сбора. В специализированных чайных магазинах или чайных «бунгало» в гипермаркетах всегда указывается месяц сбора белого чая.
Заваривается белый чай либо не достигшей полного кипения водой, либо слегка остывшим кипятком. Заваривать 1-2 почки на большую чашку следует на протяжении 2-3 минут. После чего почки завариваются еще 1-2 раза. Интересно, что третий завар является наиболее полезным! Бледно-желтый настой белого чая имеет мягкий и сладкий вкус. Благодаря высокому содержанию витаминов, аминокислот и пектинов, белый чай способствует общему омоложению организма. Но на этом список его полезных чудодейственных свойств не заканчивается!
Мягкая стабилизация давления
Пушистые почки и почки-иглы.
Белый чай при регулярном употреблении способен помочь в борьбе со скачками давления или с хронической гипертонией. Комплекс витаминов и аминокислот благотворно влияет на сосуды.
Помощь в борьбе с отеками
Белый чай – почки.
Белый чай обладает мощным мочегонным средством. При постоянной отечности употребление мочегонных средств – абсолютное условие. Не следует забывать, что в связи с этим не рекомендуется употреблять белый чай после 20 часов.
Белый чай успокоит нервы
Цвет белого чая.
Белый чай, помимо всего прочего, является замечательным мягким седативным средством натурального происхождения. Он поможет привести нерв в порядок, станет незаменимым товарищем по борьбе с бессонницей.
Красивые волосы и ногти
Белый чай.
Белый чай в первый год после его сбора сохраняет большое количество масел. Широко известно, что масла натурального растительного происхождения помогают волосам и ногтям получить здоровый вид. Кстати, чай действительно маслянистый на вид и на вкус. Приезжающие на дегустацию чая на высокогорной плантации Солох-Аул, близ Сочи (Краснодарский край) в удивлении восклицают: «Как же это чай может быть таким маслянистым!»
Помощь больным почкам
Белый чай удивительно красив.
Если имеются проблемы с почками, белый чай поможет им. Он способен нормализовать циркуляцию жидкости в организме, помогает в борьбе с камнями в почкам на самой ранней стадии их образования.
ВАЖНО! Покупать белый чай на полках супермаркетов вреди прочих коробочек фабричного чая не имеет никакиго смысла – подобные продукты производятся с нарушением технологий обработки. А точнее, при подобной обработке от полезных свойств не остается и следа. Кроме того, такой чай мог быть собран и 4 года назад – для компаний, производящей продукты массового потребления, это абсолютно не важно.
Вот такая красота царит на не тронутых цивилизацией просторах высокогорной чайной плантации:
Солох Аул, Краснодарский край.
Горная чайная плантация недалеко от Сочи.
Родина чая России – Солох Аул.
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