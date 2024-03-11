Главная победа Александра Македонского: Битва при Гавгамелах

Как всё начиналось...

Македонский ведёт конницу в атаку.

Малая Азия

Александр и Дарий. В реальности они находились значительно дальше друг от друга.

Вперёд, в сердце Персии

Александр Македонский в бою.

Битва при Гавгамелах, картина XVII века. Примечательно, что воины одеты в доспехи того же времени.

Атака конницы Александра в битве при Гавгамелах.

А что Дарий?

Дарий на колеснице.

Когда атакуют колесницы

Момент битвы.

Бегство Дария, барельеф XVIII века.