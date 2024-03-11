5 необычных блюд из облепихи, попробовав которые, захочется добавки

Во всём мире облепиха ценится за её полезные свойства и витамины, необходимые для профилактики различных заболеваний. Ко всему прочему из неё варят компоты и кисели, едят свежей и добавляют в салаты, замораживают, варят варенье и делают настойки. А ещё готовят потрясающе вкусные блюда, сводящие с ума восхитительным ароматом и ни с чем несравнимым вкусом.
1. Пастила из облепихи
Облепиховая пастила. \ Фото: fresh-mania.com.
Облепиховая пастила – сладость, которую оценят по достоинству все сладкоежки от мала до велика. Ко всему прочему, это лакомство гораздо полезнее купленного в магазине.
Ингредиенты:
• Облепиха - 1 кг;
• Сахарный песок - 600 г;
• Яблочный сок - 1 стакан.
Пастила с облепихой и яблоком. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Яблочный сок с выжимками облепихи подогреть до мягкости ягод;
• А затем протереть через сито;
• Получившуюся массу смешать с сахаром;
• Подогреть до полного растворения сахара и так, чтобы жидкость слегка испарилась;
• Облепиховую массу выложить на застеленный пергаментом противень толщиной один сантиметр;
• Отправить в разогретую до 150 градусов духовку;
• Сушить пастилу до тех пор, пока она не станет плотной текстуры;
• Готовую пастилу свернуть рулетом;
• Нарезать равномерными кусочками;
• Дать остыть и подавать к чаю.
2. Облепиховое варенье
Варенье из облепихи. \ Фото: eda-land.ru.
Варенье из облепихи – отличный повод собраться всей семьёй за столом, дабы насладиться лакомством родом из детства. Оно прекрасно подойдёт для блинчиков, домашнего (или магазинного) хлеба, булочек и даже печенья.
Ингредиенты:
• Ягоды облепихи - 12 кг;
• Сахар - 1,2 кг;
• Лимонный сок - 2 ст.л.
Варенье из облепихи. \ Фото: manovaistine.lt.
Способ приготовления:
• Облепиху вымыть;
• После измельчить в блендере;
• Получившееся пюре засыпать сахаром;
• Оставить на час;
• После перелить в кастрюлю;
• Довести до кипения;
• После варить на медленном огне (постоянно помешивая) 15 минут или до тех пор, пока варенье не загустеет до консистенции джема;
• В самом конце добавить свежевыжатый лимонный сок;
• Прокипятить не больше двух минут;
• Перелить варенье в стерилизованные банки и закатать;
• По желанию можно оставить немного варенья в обычной банке;
• В таком случае его лучше всего будет хранить в холодильнике.
3. Торт с кремом из облепихи
Шоколадный торт с облепиховым кремом. \ Фото: google.com.
А вот ещё один прекрасный рецепт для тех, кто хочет порадовать свою семью оригинальными вкусняшками. Шоколадный торт с облепиховым кремом мало кого оставит равнодушным, а сытые и довольные домочадцы обязательно попросят добавки. Так что будьте готовы к тому, что вам придётся повторить свой подвиг и приготовить такой тортик ещё не один раз!
Ингредиенты:
Для торта:
• Мука - 250 г;
• Молоко - 300 мл;
• Сахар - 160 г;
• Разрыхлитель - 12 г;
• Ванилин - 1/4 ч.л;
• Какао-порошок - 75 г;
Для крема:
• Ягоды облепихи - 150 г;
• Сахар - 80 г;
• Желтки - 3 шт;
• Жирная сметана - 150 г;
• Шоколадная паста Нутелла - 4 ст.л;
• Сахарная пудра для украшения.
Стоит один раз попробовать - как тут же захочется добавки. \ Фото: vkusnozhit.blogspot.com.
Способ приготовления:
• В глубокую миску просеять муку, добавить разрыхлитель, какао, сахар и ванилин;
• Молоко подогреть до комнатной температуры и добавить в миску с ранее перечисленными ингредиентами;
• Тщательно перемещать смесь венчиком;
• Форму для выпекания застелить пергаментной бумагой;
• И вылить в неё тесто;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Приготовление крема:
• Облепиху вместе с сахаром проварить в сотейнике до полного растворения сахара;
• После хорошо остудить и перебить в блендере до состояния пюре;
• А затем получившуюся массу протереть через сито;
• Облепиховое пюре смешать со сметаной;
• И взбить до однородной консистенции;
• В чашке взбить желтки с сахаром;
• Добавить в пюре и аккуратно перемешать;
• Готовый корж хорошо остудить;
• И разрезать вдоль на два коржа;
• Каждый корж смазать шоколадной пастой;
• Затем тщательно промазать облепиховым кремом;
• Собрать торт;
• Сверху посыпать сахарной пудрой;
• Отправить в холодильник на 2-3 часа;
• Подавать к чаю или кофе.
4. Свиные рёбрышки с соусом из облепихи
Свиные рёбрышки с облепиховым соусом. \ Фото: visitacaribe.com.
Блюдо для истинных гурманов и ценителей высокой домашней кухни. Вкуснейшие свиные рёбрышки, что буквально тают на языке, политые сверху фантастическим облепиховым соусом, кого угодно заставят урчать от удовольствия.
Ингредиенты:
• Свиные рёбрышки - 500 г;
• Протёртые помидоры - 700 г;
• Лук репчатый среднего размера - 3-4 шт;
• Морковь среднего размера - 2-3 шт;
• Ягоды облепихи - 350 г;
• Семена фенхеля - 1 ст.л;
• Красный винный уксус - 1 ст.л;
• Тростниковый сахар - 2-3 ст.л;
• Оливковое масло;
• Свежемолотый чёрный перец по вкусу;
• Соль по вкусу.
Восхитительные свиные рёбрышки. \ Фото: chaletriver.club.
Способ приготовления:
• В глубокой кастрюле разогреть 2-3 ложки оливкового масла;
• И на сильном огне обжарить рёбрышки;
• Выложить их на тарелку;
• Накрыть фольгой для сохранения тепла;
• В той же кастрюле обжарить нарезанный кубиками лук до прозрачности, крупно нарезанную морковь и семена фенхеля;
• Постоянно помешивая, жарить 2-3 минуты;
• После добавить к овощам ягоды облепихи;
• Снова перемешать;
• К обжаренным овощам с ягодами облепихи выложить рёбрышки;
• Слегка перемешать;
• Накрыть крышкой;
• И, убавив огонь до минимума, тушить 1,5-2,5 часа;
• Время от времени помешивать;
• В отдельном сотейнике на медленном огне прогреть протёртые помидоры вместе с уксусом и сахаром;
• Помните о главном: смесь не должна закипеть;
• После растворения сахара, получившуюся смесь влить в кастрюлю с мясом и овощами;
• Продолжать тушить до полной готовности мяса;
• Подавать с отварным или запечённым картофелем.
5. Сельдь с картофелем в кунжуте и с конфитюром из облепихи
Сельдь с картофелем. \ Фото: just-eat.by.
А вот это блюдо с первых секунд поражает своей неординарностью и желанием попробовать приготовить нечто подобное, чтобы полакомиться чем-то необычным и отчасти экзотическим. Ведь не каждый день нам доводится есть сельдь в конфитюре из облепихи.
Ингредиенты:
• Сельдь - 100 г;
• Картофель - 500-600 г;
• Лук сибулет - 2 шт;
• Укроп - небольшой пучок;
• Кунжут - 10 г;
• Облепиха - 30 г;
• Свежий зелёный базилик - 3 г;
• Сахар - 1 г;
• Соль по вкусу;
• Перец чёрным молотый по вкусу.
Не бойтесь готовить что-то новое и оригинальное. \ Фото: shkolazhizni.ru.
Способ приготовления:
Готовим соус:
• В сотейник налить 40-50 мл. воды;
• Выложить в него облепиху;
• Добавить соль, сахар, перец и мелко рубленный базилик;
• Прогреть 3-4 минуты;
• После получившуюся массу протереть через сито;
• Дать остыть;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• После вырезать из него шарики;
• И отварить их в слегка подсоленной воде;
• Семена кунжута обжарить;
• Отварные картофельные шарики обвалять в обжаренном кунжуте;
• Сельдь вычистить (удалить кости и внутренности);
• Нарезать равномерными кусочками;
• И выложить на тарелку рядом с картофельными шариками;
• Полить облепиховым соусом;
• Подавать с серым хлебом.
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