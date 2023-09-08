Полезные бытовые трюки для хозяюшек

Решите некоторые бытовые проблемы просто и быстро! Маленькие лайфхаки помогают хозяюшкам лучше организовать работу по дому, сэкономить своё время, нервы и силы.







Если вы хотите экономно расходовать средство для мытья посуды (или оно не устраивает вас по качеству, и хочется его улучшить), то поступите следующим образом. Разбавьте средство для мытья посуды 1:1 с водой, добавьте 1 ч. л. соды и 2 ч. л. соли, всё перемешайте и перелейте в дозатор. Теперь средство для мытья посуды будет отлично справляться с загрязнениями и жиром!







Если зубная паста почти закончилась, и тюбик всё время падает на полке, просто зафиксируйте его на канцелярском зажиме, подвесьте на крючок. В таком виде пасту удобно и хранить, и пользоваться ею!







Если у вас затупились ножницы, просто… порежьте ими стакан. Стакан никак не повредится, а вот ножницы заточатся!







Чтобы по-максимуму использовать всё имеющееся пространство в доме, храните чистую обувь таким образом. На дверце шкафа закрепите крючки на липучках. Отрежьте кусок резинки, проделайте в них отверстия, зацепите на крючки. Теперь можно удобно подвесить обувь!







А если вам нужно герметично закрыть пакет, то просто прогладьте его края через фольгу утюгом. И пакет будет плотно закрыт!







Возможно, вы заметили, что при чистке смесителя сеточка на кране остаётся грязной, и почистить её не так-то просто. Решение здесь очень простое и в то же время гениальное: разведите в небольшом количестве воды лимонную кислоту, перелейте в крышечку и закрепите на резинку к крану. Через 5-10 минут можно снять и оценить результат: известковый налёт полностью растворится!





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