84-летний фотограф Деннис Стоун (Dennis Stone) устроился на работу в аэропорт Хитроу 14-летним мальчиком и проработал там всю свою жизнь. В его объективе побывали практически все звёзды мирового масштаба 20-го столетия, включая Элтона Джона, Майкла Джексона, Мика Джаггера, Элизабет Тэйлор и многих других. По случаю 70-летия аэропорта Хитроу на его сайте были представлены лучшие фотографии Стоуна.
Майкл Джексон.
Элтон Джон.
Элизабет Тэйлор.
Хью Грант и Элизабет Хёрли.
Вельш-корги пемброки королевы Елизаветы II.
Мик Джаггер.
Бьянка Джаггер.
Сильвестр Сталлоне.
Шон Коннери.
Клинт Иствуд.
Дэнни Де Вито.
Мохаммед Али.
Брэд Питт.
Джоан Коллинз.
Джек Николсон.
Пол Маккартни со своей женой Линдой и тремя детьми.
Сэр Дэвид Аттенборо.
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Исторические фотографии знаменитостей в лондонском аэропорту Хитроу
84-летний фотограф Деннис Стоун (Dennis Stone) устроился на работу в аэропорт Хитроу 14-летним мальчиком и проработал там всю свою жизнь. В его объективе побывали практически все звёзды мирового масштаба 20-го столетия, включая Элтона Джона, Майкла Джексона, Мика Джаггера, Элизабет Тэйлор и многих других. По случаю 70-летия аэропорта Хитроу на его сайте были представлены лучшие фотографии Стоуна.
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