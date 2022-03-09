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Бандитский Нью-Йорк прошлого века

Нью-Йорк, как и любой другой мегаполис, является сосредоточием преступности, а о бандах Нью-Йорка и разборках мафиози до сих пор ходят легенды. Представляем подборку фотографий из нью-йоркского прошлого, настолько ярких, что, глядя, например, на массового убийцу, спокойно рассказывающего о своих преступлениях, невольно хочется сделать шаг назад, подальше от монитора.

Осторожно! Материал, представленный в подборке, может показаться неприятным или пугающим.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Уилльям Патрик Фаррелл, 25 лет, кричит и бросается на фотографа в полицейском фургоне, 3 марта 1955 года. Фаррелл был арестован за убийство студентки Энн Яарроу месяцем ранее.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Эдвард Метелски и Пол Семенкевитц, задержаны по обвинению в убийстве полицейского. Кадр был сделан после того, как они сбежали из тюрьмы и были пойманы полицией, 18 декабря 1935 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Комиссар полиции Нью-Йорка Уиллям О’Брайен разбивает незаконные автоматы для игры в пинбол, Бруклин, 30 марта 1945 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

16-летний Роберт Насчак и 20-летний Ральф Ямицелло задержаны по обвинению в ограблении, 1 августа 1943 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Фрэнк Лотт в 32-м полицейском участке, избитый полицейскими за убийство офицера, 4 сентября 1961 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Фотографа газеты New York Daily News Фила Гритцера преследуют преступники, 19 января 1955 года.



Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Полицейские избавляются от партии наркотиков, 24 апреля 1963 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Массовый убийца Гарри Пауэрс, также известный как Мясник Кларксберга, рассказывает детективу детали совершенных им убийств, 1 сентября 1931 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Нела Богаки, главарь общества девушек по вызову, прикована наручниками к своей подельнице. Обе арестованы ФБР, 19 октября 1956 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Арестованный за убийство первой степени мужчина в наручниках. Он застрелил свою жену (на кровати) из охотничьего ружья, 20 апреля 1943 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Офицеры полиции держат в руках то, что, как они думают, является человеческими костями. Останки были обнаружены в подвале жилого дома, 15 декабря 1934 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Двое полицейских арестовывают подозреваемого в ограблении, который пытался сбежать по пожарной лестнице, 19 декабря 1964 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Подозреваемый в стрельбе покидает с полицейскими больницу, 14 ноября 1949 года.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Наемный убийца и двое его сообщников фотографируются для магшота, 1938 год.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Офицеры полиции осматривают склад из самодельных бомб, ручных гранат, пуленепробиваемых жилетов, 1930 год.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Место убийства Джэнис Уили и Эмили Хофферт, 1963 год.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Полицейские проверяют подозреваемого в ограблении после того, как он сопротивлялся аресту, 1953 год.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Обвиняемые в убийстве учителя ожидают решения судьи, 1942 год.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке
Свидетель, скрывающий лицо, дает показания против мафии, 1969 год.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Нью-йоркские студенты фотографируются с похищенным талисманом Фордхемского университета, 1933 год.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Офицеры таможни обыскивают четырех членов экипажа, арестованных по подозрению в контрабанде опиума ценой полтора миллиона долларов, 1928 год.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

15-летняя Кармен Мартинес сопротивляется полиции во время ареста по обвинению в пособничестве убийству, 1959 год.

Свидетельства высокой преступности прошлого века в Нью-Йорке

Полицейские осматривают место преступления, где Аль Капоне застрелил мужчину, 1925 год.

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