Бандитский Нью-Йорк прошлого века

Нью-Йорк, как и любой другой мегаполис, является сосредоточием преступности, а о бандах Нью-Йорка и разборках мафиози до сих пор ходят легенды. Представляем подборку фотографий из нью-йоркского прошлого, настолько ярких, что, глядя, например, на массового убийцу, спокойно рассказывающего о своих преступлениях, невольно хочется сделать шаг назад, подальше от монитора.



Осторожно! Материал, представленный в подборке, может показаться неприятным или пугающим.











Уилльям Патрик Фаррелл, 25 лет, кричит и бросается на фотографа в полицейском фургоне, 3 марта 1955 года. Фаррелл был арестован за убийство студентки Энн Яарроу месяцем ранее.







Эдвард Метелски и Пол Семенкевитц, задержаны по обвинению в убийстве полицейского. Кадр был сделан после того, как они сбежали из тюрьмы и были пойманы полицией, 18 декабря 1935 года.







Комиссар полиции Нью-Йорка Уиллям О’Брайен разбивает незаконные автоматы для игры в пинбол, Бруклин, 30 марта 1945 года.







16-летний Роберт Насчак и 20-летний Ральф Ямицелло задержаны по обвинению в ограблении, 1 августа 1943 года.







Фрэнк Лотт в 32-м полицейском участке, избитый полицейскими за убийство офицера, 4 сентября 1961 года.







Фотографа газеты New York Daily News Фила Гритцера преследуют преступники, 19 января 1955 года.

Полицейские избавляются от партии наркотиков, 24 апреля 1963 года.Массовый убийца Гарри Пауэрс, также известный как Мясник Кларксберга, рассказывает детективу детали совершенных им убийств, 1 сентября 1931 года.Нела Богаки, главарь общества девушек по вызову, прикована наручниками к своей подельнице. Обе арестованы ФБР, 19 октября 1956 года.Арестованный за убийство первой степени мужчина в наручниках. Он застрелил свою жену (на кровати) из охотничьего ружья, 20 апреля 1943 года.Офицеры полиции держат в руках то, что, как они думают, является человеческими костями. Останки были обнаружены в подвале жилого дома, 15 декабря 1934 года.Двое полицейских арестовывают подозреваемого в ограблении, который пытался сбежать по пожарной лестнице, 19 декабря 1964 года.Подозреваемый в стрельбе покидает с полицейскими больницу, 14 ноября 1949 года.Наемный убийца и двое его сообщников фотографируются для магшота, 1938 год.Офицеры полиции осматривают склад из самодельных бомб, ручных гранат, пуленепробиваемых жилетов, 1930 год.Место убийства Джэнис Уили и Эмили Хофферт, 1963 год.Полицейские проверяют подозреваемого в ограблении после того, как он сопротивлялся аресту, 1953 год.Обвиняемые в убийстве учителя ожидают решения судьи, 1942 год.Свидетель, скрывающий лицо, дает показания против мафии, 1969 год.Нью-йоркские студенты фотографируются с похищенным талисманом Фордхемского университета, 1933 год.Офицеры таможни обыскивают четырех членов экипажа, арестованных по подозрению в контрабанде опиума ценой полтора миллиона долларов, 1928 год.15-летняя Кармен Мартинес сопротивляется полиции во время ареста по обвинению в пособничестве убийству, 1959 год.Полицейские осматривают место преступления, где Аль Капоне застрелил мужчину, 1925 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)