Интересные факты из истории жевательной резинки

Любите ли вы её или ненавидите, жевательная резинка в ближайшее время от нас никуда не денется. На самом деле, когда эта причуда впервые появилась в США, многие надеялись, что эта «вульгарная прихоть» надолго не задержится. Однако этому не суждено было случиться.



Вместо этого жевательная резинка продолжала набирать популярность и как «уродская привычка», и как лекарственное средство. И сегодня вы узнаете несколько интересных фактов из истории жевательной резинки.



10. Спасибо, Мексика!

9. Современная жевательная резинка была придумана

8. Жевательная резинка со вкусом

7. Дурная привычка среди женщин

6. Уильям Ригли-младший (William Wrigley Jr.)

5. «Вечеринки жевательной резинки»

4. Медальоны для жвачки

3. Фей Тинчер (Fay Tincher)

2. Величайший враг волнения и беспокойства

1. Американизация