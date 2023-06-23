Портреты диких животных

Талантливый 51-летний фотограф Брэд Уилсон перешел от съемок людей к портретам диких животных. Он фотографирует тигров, носорогов, слонов и приматов с расстояния буквально одного шага.









1. Шимпанзе. (Фото Brad Wilson):







2. Слон. (Фото Brad Wilson):







3. Воробьиный сыч. (Фото Brad Wilson):







4. Сервал, или кустарниковая кошка. (Фото Brad Wilson):







5. Белый тигр. (Фото Brad Wilson):







6. Мандрил. (Фото Brad Wilson):







7. Рысь. (Фото Brad Wilson):







8. Лемур. (Фото Brad Wilson):







9. Сова. (Фото Brad Wilson):







10. Аллигатор. (Фото Brad Wilson):







11. Черный леопард. (Фото Brad Wilson):







12. Носорог. (Фото Brad Wilson):







13. Бабуин. (Фото Brad Wilson):







14. Тигр. (Фото Brad Wilson):







15. Каракал. (Фото Brad Wilson):







16. Орангутанг. (Фото Brad Wilson):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram