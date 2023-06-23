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Портреты диких животных

Талантливый 51-летний фотограф Брэд Уилсон перешел от съемок людей к портретам диких животных. Он фотографирует тигров, носорогов, слонов и приматов с расстояния буквально одного шага.

Портреты диких животных


1. Шимпанзе. (Фото Brad Wilson):

Шимпанзе

2. Слон. (Фото Brad Wilson):

Слон

3. Воробьиный сыч. (Фото Brad Wilson):

Воробьиный сыч

4. Сервал, или кустарниковая кошка. (Фото Brad Wilson):

Сервал, или кустарниковая кошка

5. Белый тигр. (Фото Brad Wilson):

Белый тигр

6. Мандрил. (Фото Brad Wilson):

Мандрил

7. Рысь. (Фото Brad Wilson):

Рысь

8. Лемур. (Фото Brad Wilson):

Лемур

9. Сова. (Фото Brad Wilson):

Сова

10. Аллигатор. (Фото Brad Wilson):

Аллигатор.

11. Черный леопард. (Фото Brad Wilson):

Черный леопард.

12. Носорог. (Фото Brad Wilson):

Носорог.

13. Бабуин. (Фото Brad Wilson):

Бабуин.

14. Тигр. (Фото Brad Wilson):

Тигр

15. Каракал. (Фото Brad Wilson):

Каракал

16. Орангутанг. (Фото Brad Wilson):

Орангутанг.

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