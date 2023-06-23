Талантливый 51-летний фотограф Брэд Уилсон перешел от съемок людей к портретам диких животных. Он фотографирует тигров, носорогов, слонов и приматов с расстояния буквально одного шага.
1. Шимпанзе. (Фото Brad Wilson):
2. Слон. (Фото Brad Wilson):
3. Воробьиный сыч. (Фото Brad Wilson):
4. Сервал, или кустарниковая кошка. (Фото Brad Wilson):
5. Белый тигр. (Фото Brad Wilson):
6. Мандрил. (Фото Brad Wilson):
7. Рысь. (Фото Brad Wilson):
8. Лемур. (Фото Brad Wilson):
9. Сова. (Фото Brad Wilson):
10. Аллигатор. (Фото Brad Wilson):
11. Черный леопард. (Фото Brad Wilson):
12. Носорог. (Фото Brad Wilson):
13. Бабуин. (Фото Brad Wilson):
14. Тигр. (Фото Brad Wilson):
15. Каракал. (Фото Brad Wilson):
16. Орангутанг. (Фото Brad Wilson):
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Портреты диких животных
Талантливый 51-летний фотограф Брэд Уилсон перешел от съемок людей к портретам диких животных. Он фотографирует тигров, носорогов, слонов и приматов с расстояния буквально одного шага.
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