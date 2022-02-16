Охотники за медом: Как бортники украинского Полесья сохранили древний промысел

Бортники - пчеловоды, которые продолжают древний промысел.
О бортниках – пчеловодах, которые собирают лесной мед – чаще всего пишут только в учебниках истории. Считается, что с распространением пасек этот промысел стал умирать, и сегодня уже не осталось людей, которые бы обладали такими навыками. Но на самом деле это не так: в некоторых селах украинского Полесья до сих пор трудятся бортники, собирая вкусный и полезный мед.
Колода, с помощью которой бортники собирают дикий мед.
Несколько семей, которые до сегодняшнего дня сохранили традиции бортничества, живут в крохотном селе Селезовка на Житомирщине. Именно здесь добывают так называемый «дикий» мед, продукт, который по своим качествам в разы полезнее меда с пасеки.
Современный охотник за медом.
Охотники за медом издревле существовали в разных уголках мира, способы добычи сладкого продукта незначительно различались, но сам принцип работы не менялся: найти пчелиное гнездо и любым способом достать из него мед. Со временем стало понятно, что такой варварский метод часто приводит к гибели пчел и разрушению улья. Чтобы этого избежать, стали успокаивать пчел при помощи дыма.
Колода для сбора меда.
Наблюдая за тем, как пчелы оборудуют ульи в дуплах деревьев, которые или засохли, или пострадали от удара молнии, бортники стали самостоятельно изготавливать колоды, в которых поселяли пчел. От природных бортей колода отличалась тем, что наверху ее устанавливалась верхняя крышка. Внутри колоды выдалбливалось специальное углубление, в котором могли жить пчелы. Поскольку насекомые не любят запах свежеспиленного дерева, такие колоды могли подолгу отстаиваться, прежде чем туда заселяли медоносов.
Рабочий арсенал бортника.
Борти устанавливают в лесу и тщательно оберегают от осадков, ведь при правильной эксплуатации служить они могут очень долго, переходя от одного поколения к другому в наследство. Лучшие борти, по мнению собирателей меда, - в соснах, поскольку эта древесина хорошо пропускает влагу, и это благотворно влияет на процесс производства меда.
Бортники Полесья.
Бортники работают практически целый год, с ранней весны им нужно успеть почистить борти, поскольку позже пчеломатку уже нельзя будет тревожить. Сегодня в Полесье осталось мало охотников за лесным медом, причина тому, в частности, - массовая вырубка деревьев. Бортники рассказывают, что работа тяжелая, но интересная. Подстерегают их и опасности: борти часто располагаются на высоте, так что нужно знать, как залезать на деревья и работать в таких условиях, как защититься от диких зверей, которые тоже часто на мед охотятся.
Бортничество - опасный промысел.
Непростая работа бортника.
Старая колода, в которой уже не живут пчелы.
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