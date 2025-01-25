Вещи в доме, которые выдают в вас неряху

А у вас тоже такое бывает: провели генеральную уборку, но все равно осталось ощущение, что в квартире бардак? Оказывается, общее впечатление от квартиры зависит от мелочей. Сегодня мы расскажем, какие вещи выдают в вас неряху, и почему от них нужно поскорее избавиться (желательно, до следующего прихода гостей).

1. Рулонные шторы

2. Зарядные устройства

3. Увядшие цветы

4. Слишком яркие салфетки

5. Разобранная сушилка

6. Инструменты для уборки

7. Спортивное оборудование

8. Открытые полки

9. Обувь на полу

10. Разобранная гладильная доска

Замените рулонные шторы римскимиОчень многие хозяйки для оформления окон в квартире выбирают рулонные шторы, так как они максимально лаконичные. Однако, при видимой простоте, есть у такого текстиля и большой минус – его сложно поддерживать в идеальной чистоте. Часто в уголках рулонных штор скапливается грязь, пыль, а иногда даже плесень, очистить которые весьма проблематично. Поэтому лучше обратить внимание на римские шторы – они не требуют особого ухода, поэтому не смогут создать плохое впечатление о хозяйке дома.Что касается классических занавесок из текстиля, то это тоже хороший вариант. Главное – не выбирать слишком тяжелые, объемные шторы с ламбрекенами, кисточками и прочими замысловатыми деталями. Во-первых, они смотрятся безвкусно, во-вторых, визуально уменьшают комнату (особенно, если живете в тесной хрущевке), а в-третьих, собирают тонну пыли, которой вам потом приходится дышать. А вот простые, легкие, однотонные шторы из натуральной ткани – это то, что по-настоящему украсит ваш интерьер.Купите специальный органайзер для зарядок и проводовПомните, мы говорили о том, что беспорядок в квартире создают мелочи? Зарядные устройства, расположенные на виду, – лишнее тому доказательство. Если они хаотично торчат из розеток или просто валяются на полу, появляется ощущение хаоса. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, купите обычный бокс для зарядных устройств. Он красиво замаскирует бесконечные шнуры и блочки, но при этом вам все равно будет удобно ими пользоваться. Еще один вариант – перейти на беспроводные модели.Выбрасывайте и комнатные растения, и букеты в вазе, если они завялиЖивые цветы, стоящие в вазе, очень освежают интерьер, делают его красивым и уютным. Но это волшебство действует ровно до тех пор, пока букет не завянет. После этого он смотрится как непривлекательный гербарий и портит атмосферу в комнате. Чтобы обстановка не выглядела неряшливо, поскорее избавьтесь от цветов, и заполните вазы сухоцветами или другими современными композициями, которые будут радовать глаз.Кстати, комнатные растения с пожелтевшими листьями и голыми стеблями тоже не добавляют квартире красоты, поэтому обязательно следите за их состоянием и внешним видом. Вовремя поливайте, удобряйте, пересаживайте, и тогда в вашем доме всегда будет царить уют и качественный микроклимат.Плетеные салфетки выглядят более изысканноМногие хозяйки воспринимают салфетки исключительно как бытовых помощников, а ведь это еще и важный элемент. По этой причине не стоит выбирать салфетки слишком ярких и неестественных цветов, например, лимонного или салатового – они моментально испортят интерьер кухни. То же самое относится и к странным, аляповатым узорам, которые вызывают сомнения в том, что у хозяйки хороший вкус.Для сервировки стола выбирайте лаконичные салфетки нейтральных или красивых, глубоких оттенков (терракотового, изумрудного, серо-бежевого, винного и пр). Беспроигрышный вариант – белый. Он сразу создает торжественную, праздничную атмосферу, дарит ощущение чистоты и порядка. Также обратите внимание на салфетки с непринужденным набивным рисунком – они добавят изюминку в интерьер. Если кухня оформлена в стиле сканди или эко, отлично будут смотреться плетеные изделия, например, из морских водорослей.Сушилку нужно освободить и собрать до прихода гостей.Иногда кажется, что самое сложное – настроить себя на стирку. Но нет – сложнее всего снять вещи с сушилки, которая стоит посреди комнаты. Вроде бы каждый день по десятку раз ходим мимо нее, вроде бы раздражает своим видом, но все равно откладываем на неопределенный срок. А потом приходят гости и их взгляд сразу цепляется за эту сушилку. И вот уже и ремонт в квартире не слишком красивый, и порядок в комнате не такой идеальный…Если вы знаете, что на выходных к вам должны прийти друзья или родственники, организовывайте стирку заблаговременно. Да и в целом, старайтесь складывать одежду сразу, как она высохла, а не через три дня. Что касается сушилки, то ее обязательно складывайте и убирайте подальше от любопытных взглядов: в кладовку, на балкон, за шкаф, под кровать – выбирайте вариант, который вам подходит.Инвентарь для уборки не должен стоять посреди комнаты.Инвентарь для уборки часто валяется то тут, то там, а ведь у него должно быть конкретное «местожительство» в квартире, чтобы в комнатах не царил бардак. Идеально, если для веника, швабры, тряпок, бытовой химии и прочих инструментов есть отдельный шкаф в ванной, на балконе или в прихожей. Если же нет, найдите для них укромный уголок, скрытый от посторонних глаз – ваши гости не должны видеть инвентарь для уборки, расставленный по всей квартире.После тренировки соберите и уберите коврик.Занимаетесь спортом дома? Это похвально – немного людей способны дисциплинировать себя настолько, чтобы регулярно тренироваться или хотя бы делать зарядку. Однако ваше «спортивное» рвение не должно быть поводом для того, чтобы по всей квартире валялся инвентарь для тренировок. Коврик для йоги, гантели, фитбол – все это важно убирать, чтобы гости не спотыкались. Постарайтесь выделить для своего оборудования отдельный уголок в квартире (например, в спальне, куда нет хода посторонним) или купит вместительный бокс, куда поместятся все предметы, необходимые для тренировок.Поддерживайте порядок на открытых полкахПо поводу открытых полок постоянно ведутся споры: одни хозяйки думают, что это идеальное место для размещения книг, комнатных растений, красивой посуды, а другие считают их пылесборниками, которые лишь прибавляют головной боли во время уборки. Мы придерживаемся мнения, что все хорошо в меру, и в самих открытых полках нет ничего плохого. Главная проблема – в беспорядке, который на них царит. Поэтому своевременно вытирайте пыль и расставляйте предметы аккуратно и красиво, чтобы они не создавали ощущение хаоса.Предусмотрите для обуви отдельную тумбуПрихожая – именно та комната, которая формирует первое впечатление от квартиры. И если прямо на входе гости вынуждены спотыкаться об вашу обувь, стоящую как попало, настроение сразу портится. Да и в целом, у ботинок, кроссовок, туфель, сапог должно быть свое место, иначе в коридоре никогда не будет порядка. Решить проблему можно с помощью открытой или закрытой обувницы либо скамейки с полкой внизу. В сезон осадков дополнительно можно поставить поднос с галькой, куда будет стекать вода с мокрой обуви.Найдите для гладильной доски свое место.Здесь примерно та же ситуация, что и с сушилкой. Подавите в себе желание оставить доску разобранной по окончании глажки, лучше сразу уберите ее на место. Также не стоит копить на ней мятые вещи – они сразу будут бросаться в глаза и создавать ощущение беспорядка. Возьмите за привычку выделять на глажку пару часов в неделю не оставлять доску посреди комнаты.