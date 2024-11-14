Достойные лайфхаки, чтобы готовить быстро и вкусно

Если у вас мало свободного времени, вас наверняка интересует вопрос, как сократить время на готовку. Самый простой вариант – делать легкие блюда из минимального количества ингредиентов. Или использовать различные хитрости, которые ускорят и упростят процесс приготовления блюда. А если в вашей копилке еще нет достойных лайфхаков, ловите идеи.

Лайфхак 1: Как красиво нарезать фрукты?

Лайфхак 2: Как ускорить созревание авокадо?

Лайфхак 3: Как быстро нарезать мясо?

Лайфхак 4: Как делать полуфабрикаты?

Лайфхак 5: Как подготовить овощи?

Лайфхак 6: Как быстро почистить яйца?

Лайфхак 7: Как варить макароны без воды?

Лайфхак 8: Как приготовить яйца в микроволновке?

Используйте яйцерезку.Если вы часто украшаете десерты фруктами или просто любите подавать на стол красивые нарезки, тогда этот лайфхак – то, что вам нужно. Чтобы кусочки всегда получались идеально ровными, одинаковыми по форме и размеру, не нужно покупать никаких специальных девайсов. Вам понадобится лишь привычная яйцерезка из нержавеющей стали.Вопреки всеобщему мнению, с ее помощью получится нарезать не только яйца, но и банан, клубнику, киви, персики и другие фрукты. Такие аккуратные кусочки идеально будут смотреться на пирожных, тортах, чизкейках, домашнем мороженом, и ваш внутренний перфекционист останется доволен.Авокадо можно положить в пакет вместе с бананом.В последние несколько лет авокадо стало невероятно популярным. Это связано с повышенным спросом на здоровое питание и суперфуды, которые содержат много витаминов, минералов и полезных жиров. Однако найти на рынке или в магазине действительно вкусный и мягкий авокадо очень сложно. Обычно попадаются недозревшие плоды, которые невозможно есть, ведь они твердые, как кирпичи.Предлагаем не выбрасывать их в мусорное ведро, а просто ускорить процесс созревания с помощью бумажного пакета. Сложите в него авокадо и уберите на несколько дней в темное и теплое место, например, в шкаф. В таких условиях этилен будет вырабатываться в большом количестве, поэтому плоды быстро дойдут до нужной «кондиции».Сначала немного заморозьте мясо, а затем нарежьтеЗапланировали на ужин гуляш, отбивные или бефстроганов? Тогда придется помучиться с нарезкой свинины, особенно если в магазине вы выбрали самый большой кусок. Чтобы процесс не вызывал никаких трудностей, нужно сделать две вещи: найти самый наточенный нож на кухне и отправить свинину или говядину в морозилку на 15-20 минут. За это время мясо немного затвердеет и будет гораздо проще поддаваться нарезке.Можно замораживать остатки бульона и овощи.Согласитесь, вечером после работы меньше всего хочется стоять несколько часов у плиты. Но постоянно заказывать доставку еды на дом – слишком затратно, а покупать замороженные котлеты в супермаркете – не очень полезно. Отличный выход из ситуации – готовить полуфабрикаты самостоятельно. Выделите для этого несколько часов на выходном и потом всю неделю не будете знать горя.Помойте и нарежьте овощи, сложите в зип-пакеты и уберите в морозилку – потом их можно использовать для зажарки на суп, подать вместе с мясом, приготовить рагу. Также можно заморозить остатки бульона – для этого удобно использовать формочки для льда. Используйте его при жарке вместо растительного масла, добавляйте в соусы или мясные блюда, которым нужно добавить сочности.Обратите внимание, что далеко не все продукты можно замораживать. Например, для этих целей не подходят некоторые овощи: кабачки, огурцы, картофель, листья салата. Плюс полуфабрикаты лучше не хранить более двух месяцев. Мы постоянно открываем морозилку, из-за чего происходят перепады температуры, и это негативно сказывается на продуктах.Хорошо мойте овощи и убирайте грязь губкой.Мы привыкли к тому, что абсолютно все овощи нужно чистить перед тем, как начинать их готовить. Однако это стереотип. Многие продукты, наоборот, полезнее есть с кожурой, ведь в ней содержится много полезных веществ, которые улучшают усвоение пищи. Например, огурцы, морковь, кабачки и даже картошку смело можно подавать на стол со шкуркой.Поэтому вместо того, чтобы тратить время на удаление кожуры, просто тщательно вымойте овощи пол проточной водой. А если этого оказалось недостаточно, пройдитесь по поверхности плодов металлической губкой, чтобы полностью устранить все загрязнения.Эта хитрость пригодится для приготовления картофеля по-деревенски. Нужно будет хорошо вымыть клубни, разрезать их на дольки, приправить солью, перцем, паприкой, сушеным чесноком и зеленью, заправить растительным маслом, а затем отправить в духовку. Получится очень вкусно, а времени займет минимум.Варите яйца с солью.Начинать утро с отварных яиц – это отличная идея. Такой завтрак очень сытный, вкусный и полезный, плюс – готовится всего десять минут. Однако есть здесь и подводные камни. Далеко не всегда скорлупа от яиц отходит быстро и «безболезненно». Иногда приходится потратить не меньше пяти минут на то, чтобы удалить ее, и часто вместе со скорлупой «сбегает» и большая часть белка.Чтобы такая ситуация происходила как можно реже, во время варки яиц добавляйте в кастрюлю с кипящей водой ложку соды, соли или дольку лимона. Благодаря этим секретным ингредиентам, вы сможете очистить скорлупу за несколько секунд.Сначала варите макароны, а потом супПожалуй, макароны являются одним из самых популярных вариантов обедов и ужинов в нашей стране. И это неудивительно: они вкусные, быстро варятся, отлично сочетаются как с котлетами и гуляшом, так и с простым овощным салатом. Даже если просто подать их с томатным соусом, получится кулинарный шедевр.Кстати, для варки макарон не обязательно нужна отдельная кастрюля с водой. Этот процесс вполне можно совместить с приготовлением супа. Делимся подробностями. Итак, нужно сварить мясной бульон, собрать пенку, чтобы он не получился мутным, а затем положить в кастрюлю макароны. За счет того, что они будут готовиться в бульоне со специями, блюдо получится невероятно ароматным и пикантным по вкусу.Когда паста дойдет до нужно консистенции, достаньте ее с помощью шумовки, а в кастрюлю положите овощи и другие ингредиенты, необходимые для супа. Вот так можно совместить приготовление двух блюд.Интересный факт: Эта хитрость поможет не только сэкономить время и воду, но также сделать суп более густым и наваристым. Дело в том, что во время варки макароны выделяют в воду крахмал, который является природным загустителем. С ним суп приобретет идеальную консистенцию.Яичница в микроволновке в кружке.Несмотря на то, что многие считают яичницу самым простым и базовым блюдом, далеко не всегда оно получается идеально. Яйца часто пригорают или застывают сверху, плюс может появиться невкусная хрустящая корочка. Если вам надоело давиться невкусным завтраком или выбрасывать его в мусорное ведро, предлагаем готовить яичницу по-особенному.Возьмите большую кружку, сбрызните ее дно и стенки антипригарным спреем или смажьте обычным растительным маслом, разбейте несколько яиц, налейте небольшое количество воды или молока, добавьте специи по вкусу и хорошо перемешайте вилкой либо венчиком. После этого поставьте кружку в микроволновку и установите таймер на полторы минуты. Каждые 30 секунд омлет нужно помешивать. В итоге получается очень вкусный и полезный завтрак, требующий минимум времени и усилий.