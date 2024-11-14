Компактный мобильный дом с большими окнами, гарантирующими объем и прекрасные виды

Ala Köl – компактный мобильный дом с большими окнами. | Фото: dwell.com.

Одна сторона фасада и крыша крошечного дома Ala Köl облицованы черным алюминием. | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.

Натуральный кедр делает мобильный дом Ala Köl более презентабельным и теплым.

Наличие масштабного остекления обеспечивает светом и прекрасным обзором жильцов Ala Köl. | Фото: dwell.com.

Двойная высота зоны гостиной-столовой (Ala Köl). | Фото: countryfroot-com.

Открытая планировка сделала общее пространство Ala Köl более просторным. | Фото: economiasustentable.com.

Карта-панно станет иллюстрацией всех маршрутов путешествий владельцев (Ala Köl). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.

Обеденный стол можно превратить в гостеприимную зону или рабочее пространство (Ala Köl).

Прекрасно оборудованная кухня Ala Köl вдохновит на приготовление полезной и вкусной еды.

Прачечная и душевая кабина, находятся у одной стены. | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.

На противоположной стороне имеется биотуалет и вместительный шкаф (Ala Köl). | Фото: dwell.com.

Многофункциональные ступени приведут на второй уровень Ala Köl.

Уютная спальня на лофтовом уровне Ala Köl. | Фото: countryfroot-com.

Увлеченная пара поселилась на постоянной основе в идиллической сельской местности Франции (Ala Köl). | Фото: economiasustentable.com.