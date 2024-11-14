Компактный мобильный дом с большими окнами, гарантирующими объем и прекрасные виды

С 2015 года французская компания Baluchon активно проектирует и строит изысканные и функциональные крошечные домики, которые заказывают любители кочевой жизни по всему миру. Последняя их модель под названием Ala Köl, была разработана для пары энтузиастов, вдохновленных страстью к путешествиям и мечтой жизни на берегу озера.
Ala Köl – компактный мобильный дом с большими окнами. | Фото: dwell.com.
Альтернативное строительство в виде мобильных домиков, вдохновленных страстью к путешествиям, набирает свои обороты, что и становится движущей силой для создания фантастических проектов. В этом направлении преуспела и французская компания Baluchon, которая почти 10 лет оттачивает свое мастерство на проектировании и строительстве изысканных, комфортабельных крошечных домов. Именно к этим специалистам обратилась увлеченная путешествиями пара Нина и Гийом, мечтающая иметь достаточно вместительный мобильный дом, который можно было бы буксировать на законных основаниях.
Интересный факт: Пара дала своему крошечному дому неожиданное, как для французов название – Ala Köl. Как оказалось, любители путешествий после поездки по живописным местам Казахстана настолько влюбились в красоту озера Алакөл (в переводе с казах. «яркое», «разноцветное озеро»), что не смогли отказать себе в удовольствии оставить о замечательном месте не менее яркое напоминание.
Одна сторона фасада и крыша крошечного дома Ala Köl облицованы черным алюминием. | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.
Натуральный кедр делает мобильный дом Ala Köl более презентабельным и теплым.
Шестиметровая модель облицована кедром и черным анодированным алюминием, что делает ее экстерьер стильным и весьма заметным. Алюминий использовали для отделки одной стороны крошечного дома, при этом он плавно переходит на крышу, создавая эффект водопада. Тонкие вертикально уложенные кедровые доски являются основным отделочным материалом на трех оставшихся фасадах. Тандем из двух материалов в сочетании с формой крыши обеспечивает эффектную скульптурную эстетику, которой могут похвастаться далеко не все микродома. Если говорить о предпочтениях при обустройстве внутреннего пространства, то компания Baluchon не стала отступать от своих основных принципов – надежность, устойчивость экологичность. По этой причине при строительстве, утеплении и внутренней отделке использовались только натуральные материалы. Так, в качестве утеплителя были выбраны сухие растительные волокна хлопка, льна и конопли, а вот основным материалом для отделки стен и пола стали термообработанный массив сосны Landes и ели, которые привнесли нотку домашнего уюта и тепла в атмосферу миниатюрного жилища.
Наличие масштабного остекления обеспечивает светом и прекрасным обзором жильцов Ala Köl. | Фото: dwell.com.
Двойная высота зоны гостиной-столовой (Ala Köl). | Фото: countryfroot-com.
Но все же главной изюминкой проекта стало щедрое остекление, которое затронуло и дверные проемы, ставшие дополнительными окнами от пола до потолка, и торцевые части, задействовавшие плоскость до самого конька крыши. Это помогло организовать светлое воздушное пространство на довольно ограниченной площади мобильного дома. Авторы Novate.ru, хотели бы сразу отметить, что не только этого эффекта добивались разработчики. Все основывалось на том, чтобы максимально открыть обзор из очаровательного Ala Köl, ведь Нина и Гийом, большие энтузиасты свободы передвижения и путешествий, мечтающие поселиться в сельской местности поближе к какому-нибудь водоему. Плюс ко всему во время коротких остановок они совсем не планируют устраивать ночлеги возле городов или на крупных организованных стоянках, где яблоку негде упасть.
Открытая планировка сделала общее пространство Ala Köl более просторным. | Фото: economiasustentable.com.
Карта-панно станет иллюстрацией всех маршрутов путешествий владельцев (Ala Köl). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.
Обеденный стол можно превратить в гостеприимную зону или рабочее пространство (Ala Köl).
Хотя обилие света в дневное время суток все-таки позволило создать более открытый интерьер, что дает возможность избежать тесноты и давящего чувства. Этому поспособствовали и высота самой модели, ведь планировалось разместить все необходимые для комфортной жизни зоны, а заодно и увеличить объем основной жилой зоны, которая находится при входе. Речь идет о двойной высоте гостиной с диваном-трансформером, который легко можно использовать для послеобеденного отдыха или в качестве дополнительного спального места, а также об обеденной зоне, за раскладывающимся столом (вмещает до четырех человек). Акцентным элементом этого сектора является эксклюзивная деревянная карта мира, закрепленная на стене за диваном. Она станет своеобразной иллюстрацией многочисленных путешествий владельцев по всему миру, где места посещений будут отмечены флажками одного цвета, а те точки на нашей планете, которые они планируют посетить – другим.
Прекрасно оборудованная кухня Ala Köl вдохновит на приготовление полезной и вкусной еды.
А вот кухня и следующая за ней ванная комната имеют ограниченную, хотя и вполне приемлемую высоту потолков. Это обусловлено наличием лофтового пространства, образующего второй уровень Ala Köl. Ограничения в высоте никак не сказалось на благоустройстве кухонной зоны, которая может похвастаться, изготовленным из древесины французского ореха мебельным гарнитуром, состоящим из напольных тумб и достаточной ширины столешниц. Он разделен на две половины и располагается друг напротив друга. Холодильник, полноразмерная газовая плита с четырьмя конфорками и духовым шкафом, раковина со смесителем, а также множество ящиков и полок, спрятанных за пастельно-зелеными фасадами, создают простой домашний уют не лишенный собственного стиля и очарования.
Прачечная и душевая кабина, находятся у одной стены. | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.
На противоположной стороне имеется биотуалет и вместительный шкаф (Ala Köl). | Фото: dwell.com.
Сразу за кухней находится небольшой отсек, с одной стороны которого установлена стиральная машина с функцией сушки, а также закреплен навесной шкаф для моющих средств. С другой – встроена мини-гардеробная. Далее следует благоустроенная ванная комната с местом для душа (размер 80 на 80 см) с водонепроницаемой шторкой, биотуалетом, спрятанном в нужной высоте подиуме, в котором находится ящик со специальными наполнителями для туалета. Здесь нашлось место и для большого зеркала во весь рост, которое попросту закрепили на раздвижной двери. Стоит отметить, что и эта зона не обошлась без открывающегося окна, что является полезной опцией и не только для того, чтобы наслаждаться красотами и свежим воздухом. Полноценное проветривание и действующая естественная вентиляция на столь миниатюрных площадях – одно из основных требований для создания безопасного и комфортного микроклимата в жилище.
Многофункциональные ступени приведут на второй уровень Ala Köl.
Уютная спальня на лофтовом уровне Ala Köl. | Фото: countryfroot-com.
Поскольку на крошечных пространствах жизненно необходима максимальная оптимизация и функциональность, разработчики Baluchon отдали предпочтение лестнице, в ступенях которой имеются скрытые системы хранения, а пространство под ней занято встроенными довольно вместительными шкафами. Она приведет на второй уровень в уютную спальню, где имеются и некоторые неудобства, с которыми приходится мириться всем тем, кто решил вести осознанный и более свободный образ жизни. Да, в спальне нельзя ни пройтись во весь рост, ни свободно «помахать крыльями» во время процесса одевания/раздевания, но все же полноценно отдохнуть все-таки удастся. Двуспальный ортопедический матрас обеспечит безмятежный сон, а наличие окон – свежим воздухом и прекрасными видами на окружающий ландшафт. Здесь также выделили место для хранения в виде открытых полок из массива дерева, что позволит содержать в чистоте жилое пространство.
Увлеченная пара поселилась на постоянной основе в идиллической сельской местности Франции (Ala Köl). | Фото: economiasustentable.com.
В заключение стоит сказать, что пара энтузиастов уже забрала свой крошечный дом с колоритным названием Ala Köl, который и стал их основным местом жительства. Представители фирмы и сами владельцы не распространяются о стоимости очаровательной модели, наполненной светом и домашним теплом, но это лишь подогревает интерес к их мобильному жилищу.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии