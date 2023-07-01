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Почему под запретом в Турции на 100 лет оказались некоторые буквы алфавита


Почему под запретом в Турции на 100 лет оказались некоторые буквы алфавита


Чуть менее ста лет назад, в 1928 году, турецкое правительство решило радикальным способом изменить жизнь страны и перевести всю жизнь в Турции с арабского алфавита на латинский. «Столетиями турецкий язык был закован в цепи, и сейчас пришло время разрушить эти оковы», — объявил тогда Президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.

Мустафа Кемаль Ататюрк.

Мустафа Кемаль Ататюрк.


Это было, безусловно, очень радикальным шагом. Причиной тому было невероятная сложность арабского письма — в условиях мультикультурности Турции это сильно препятствовало интеграции иностранцев и не особо способствовало международным отношениям с западными странами. Многие иностранцы, жившие в Турции годами, так и не могли научиться читать не то что газеты или книги — им было трудно понять даже дорожные знаки. В старом арабском алфавите насчитывалось около 5 тысяч символов — так что сложности возникали не только у читателей иностранного происхождения, но даже и у местных наборщиков текста в типографиях.
Турция.

Турция.

 

Даже когда речь заходила о местных детях — им гораздо легче давалось письмо на любом другом языке, основанном на латинском алфавите, чем на родном арабском. Так что президент Турции решил не ограничиваться земельными и банковскими реформами, а собрал комиссию, в которой и сам стал участвовать, для того, чтобы разработать новый алфавит, а после еще и продвинуть его в народ. О том, что такой переход в принципе был возможен, он даже не сомневался — пример Азербайджана был у него перед глазами. Там удалось распространить латинский алфавит среди тюркоязычных и исламских народов.
Турецкий текст, написанный арабским алфавитом.

Турецкий текст, написанный арабским алфавитом.

 

Так появился современный турецкий алфавит, состоящий из 29 символов. Он состоял из латинских букв, некоторые из которых имели диакритические знаки — специальные элементы, адаптирующие буквы под местное произношение. Некоторые другие буквы нарочно не использовались, так как по мнению комиссии в них не было необходимости. Так, в алфавите не было Q, W и X, так как их легко в турецких словах можно было заменить на K, V и KS соответственно. Таким образом, например, международное слово «taxi» превратилось в Турции в «taksi», а персидское слово «Новый Год» — «Nowruz», часто используемое курдами (народность в Турции), стало писаться как «Nevruz».
Таксист в Турции.

Таксист в Турции.

 

Далее последовал сложный и долгий процесс адаптации и перехода на новый алфавит. Нужно было заменить абсолютно все знаки в стране, все вывески кафе, ресторанов, отелей и других заведений. Журналам и газетам следовало закупить новые печатные станки — а до этого эти станки следовало еще создать. Новые документы предусматривалось писать уже с помощью нового алфавита, однако знаний правописания у народа еще не хватало. Для этого по всей стране стали организовывать школы для взрослых, и все от 16 до 40 лет должны были обучиться в этих школах новому алфавиту.
Современный турецкий алфавит.

Современный турецкий алфавит.

 

Чтобы убедить народ в необходимости перехода на новый алфавит, сам Мустафа Кемаль Ататюрк стал ездить вместе с комиссией по стране и убеждать народ в важности этой реформы. Изменить письменность в стране, где живет более 14 миллионов людей за короткий срок было непросто. Часть людей приветствовало эти изменения и упрощения, часть негодовала, считая, что с арабской вязью, часто используемой для декорации мечетей, страна утрачивает свою индивидуальность и красоту.
Текст написанный с помощью арабского и латинского алфавитов.

Текст написанный с помощью арабского и латинского алфавитов.

 

Примечательно, что категоричность перехода на новый алфавит сопрягалась с категоричностью правильного его использования. Так, те самые «пропущенные» буквы Q, W и X стали не просто «лишними», они стали запрещенными. Использовать их категорически запрещалось, за исключением лишь нескольких заимствованных из английского языка слов. Так, например, известный в Турции телеканал «Show TV» продолжил так называться, а вот поздравительные открытки мэра одного из турецких городов с надписью «Nowruz» закончились для мэра всенародным порицанием и штрафом.
Памятник перехода на новый алфавит.

Памятник перехода на новый алфавит.

 

На самом деле, запрет этих букв был таким категоричным не из-за лингвистических проблем, а политических. Если для турецкого языка Q, W и X были не принципиальными и их можно было заменить, то для курдского языка они были намного важнее. Курды на тот момент составляли около 20 процентов населения, и изменения в алфавите были для них более сложными, так как им приходилось отказываться от родного написания своих имен и менять свои документы, если в их именах встречались запрещенные буквы. На фоне того, что курдский язык был запрещенным в Турции и публично говорить на нем не разрешалось, добавочные запреты воспринимались очень негативно.

Использование Q, W и X ассоциировалось в Турции именно с курдским языком и турецкое правительство старалось всячески пресечь даже разговоры о послаблении запрета. Оставлять эти буквы в английских словах было можно, а в курдских — категорически нельзя.
Мустафа Кемаль Ататюрк показывает новый алфавит 20 сентября 1928 года.

Мустафа Кемаль Ататюрк показывает новый алфавит 20 сентября 1928 года.

 

Такая ситуация длилась вплоть до 2013 года, когда турецкое правительство наконец-то отменило запрет на Q, W и X. Четырьмя годами ранее в Турции также появилось первое курдское телевидение, которое транслировало передачи 24 часа в сутки. А в 2012 году ученикам разрешили на выбор брать себе предмет курдского языка в школах. Так что отмена запрета на буквы алфавита выглядело логичным продолжением этих изменений.

Сейчас межнациональный конфликт между турками и курдами еще продолжается, но даже такие сравнительно небольшие изменения, как отмена наказания за использование курдского языка в его неизменном виде, со своими родными буквами, это уже прогресс.
Турецкий алфавит.

Турецкий алфавит.

 

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Почему под запретом в Турции на 100 лет оказались некоторые буквы алфавита

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Почему под запретом в Турции на 100 лет оказались некоторые буквы алфавитаПодписаться на мой Instagram
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