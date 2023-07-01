Почему под запретом в Турции на 100 лет оказались некоторые буквы алфавита

Чуть менее ста лет назад, в 1928 году, турецкое правительство решило радикальным способом изменить жизнь страны и перевести всю жизнь в Турции с арабского алфавита на латинский. «Столетиями турецкий язык был закован в цепи, и сейчас пришло время разрушить эти оковы», — объявил тогда Президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.
Мустафа Кемаль Ататюрк.
Это было, безусловно, очень радикальным шагом. Причиной тому было невероятная сложность арабского письма — в условиях мультикультурности Турции это сильно препятствовало интеграции иностранцев и не особо способствовало международным отношениям с западными странами. Многие иностранцы, жившие в Турции годами, так и не могли научиться читать не то что газеты или книги — им было трудно понять даже дорожные знаки. В старом арабском алфавите насчитывалось около 5 тысяч символов — так что сложности возникали не только у читателей иностранного происхождения, но даже и у местных наборщиков текста в типографиях.
Турция.
Даже когда речь заходила о местных детях — им гораздо легче давалось письмо на любом другом языке, основанном на латинском алфавите, чем на родном арабском. Так что президент Турции решил не ограничиваться земельными и банковскими реформами, а собрал комиссию, в которой и сам стал участвовать, для того, чтобы разработать новый алфавит, а после еще и продвинуть его в народ. О том, что такой переход в принципе был возможен, он даже не сомневался — пример Азербайджана был у него перед глазами. Там удалось распространить латинский алфавит среди тюркоязычных и исламских народов.
Турецкий текст, написанный арабским алфавитом.
Так появился современный турецкий алфавит, состоящий из 29 символов. Он состоял из латинских букв, некоторые из которых имели диакритические знаки — специальные элементы, адаптирующие буквы под местное произношение. Некоторые другие буквы нарочно не использовались, так как по мнению комиссии в них не было необходимости. Так, в алфавите не было Q, W и X, так как их легко в турецких словах можно было заменить на K, V и KS соответственно. Таким образом, например, международное слово «taxi» превратилось в Турции в «taksi», а персидское слово «Новый Год» — «Nowruz», часто используемое курдами (народность в Турции), стало писаться как «Nevruz».
Таксист в Турции.
Далее последовал сложный и долгий процесс адаптации и перехода на новый алфавит. Нужно было заменить абсолютно все знаки в стране, все вывески кафе, ресторанов, отелей и других заведений. Журналам и газетам следовало закупить новые печатные станки — а до этого эти станки следовало еще создать. Новые документы предусматривалось писать уже с помощью нового алфавита, однако знаний правописания у народа еще не хватало. Для этого по всей стране стали организовывать школы для взрослых, и все от 16 до 40 лет должны были обучиться в этих школах новому алфавиту.
Современный турецкий алфавит.
Чтобы убедить народ в необходимости перехода на новый алфавит, сам Мустафа Кемаль Ататюрк стал ездить вместе с комиссией по стране и убеждать народ в важности этой реформы. Изменить письменность в стране, где живет более 14 миллионов людей за короткий срок было непросто. Часть людей приветствовало эти изменения и упрощения, часть негодовала, считая, что с арабской вязью, часто используемой для декорации мечетей, страна утрачивает свою индивидуальность и красоту.
Текст написанный с помощью арабского и латинского алфавитов.
Примечательно, что категоричность перехода на новый алфавит сопрягалась с категоричностью правильного его использования. Так, те самые «пропущенные» буквы Q, W и X стали не просто «лишними», они стали запрещенными. Использовать их категорически запрещалось, за исключением лишь нескольких заимствованных из английского языка слов. Так, например, известный в Турции телеканал «Show TV» продолжил так называться, а вот поздравительные открытки мэра одного из турецких городов с надписью «Nowruz» закончились для мэра всенародным порицанием и штрафом.
Памятник перехода на новый алфавит.
На самом деле, запрет этих букв был таким категоричным не из-за лингвистических проблем, а политических. Если для турецкого языка Q, W и X были не принципиальными и их можно было заменить, то для курдского языка они были намного важнее. Курды на тот момент составляли около 20 процентов населения, и изменения в алфавите были для них более сложными, так как им приходилось отказываться от родного написания своих имен и менять свои документы, если в их именах встречались запрещенные буквы. На фоне того, что курдский язык был запрещенным в Турции и публично говорить на нем не разрешалось, добавочные запреты воспринимались очень негативно.
Использование Q, W и X ассоциировалось в Турции именно с курдским языком и турецкое правительство старалось всячески пресечь даже разговоры о послаблении запрета. Оставлять эти буквы в английских словах было можно, а в курдских — категорически нельзя.
Мустафа Кемаль Ататюрк показывает новый алфавит 20 сентября 1928 года.
Такая ситуация длилась вплоть до 2013 года, когда турецкое правительство наконец-то отменило запрет на Q, W и X. Четырьмя годами ранее в Турции также появилось первое курдское телевидение, которое транслировало передачи 24 часа в сутки. А в 2012 году ученикам разрешили на выбор брать себе предмет курдского языка в школах. Так что отмена запрета на буквы алфавита выглядело логичным продолжением этих изменений.
Сейчас межнациональный конфликт между турками и курдами еще продолжается, но даже такие сравнительно небольшие изменения, как отмена наказания за использование курдского языка в его неизменном виде, со своими родными буквами, это уже прогресс.
Турецкий алфавит.
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