Как самураи защищали свою честь: харакири - обряд самоубийства

Обряд совершения харакири (сэппуку). | Фото: thevintagenews.com.
У жителей страны Восходящего солнца свое понятие о чести и отношение к смерти, нежели у европейцев. Умереть от старости считалось недостойным воина, лучше, чтобы кончина наступала от меча. В некоторых случаях, чтобы защитить свою честь, самураи совершали самоубийство – харакири (сэппуку).
Обряд харакири. | Фото: look3.ru.
«Харакири» в переводе означает «резать живот». Сами японцы называют ритуал «сэппуку». Сэппуку совершалось только в тех случаях, когда была запятнана честь самурая: если тот не мог защитить своего господина от смерти или же в качестве наказания за серьезный проступок в кругу семьи.
Приверженцы религии дзен-буддизма считали, что хранилищем души человека является живот.
Кайсяку – воин, который после харакири отрубал голову самураю. | Фото: japanmeiji.ru.
Сэппуку совершалось при множестве свидетелей. К тому же над самоубийцей стоял кайсяку – воин, который после харакири должен был отрубать голову самураю, дабы никто не видел искаженное от боли лицо убитого. Верхом мастерства кайсяку считалось его умение ударить мечом так, чтобы голова осталась висеть на переднем лоскуте плоти шеи и не забрызгала кровью зрителей.
Орудие для совершения обряда сэппуку. | Фото: look3.ru.
Сам ритуал сэппуку совершался с помощью тачи (длинный меч), вакидзаси (короткий меч) или танто (нож). При отсутствии кайсяку, самурай должен был после харакири ударить еще себя лезвием в горло.
Руководство как делать харакири. | Фото: thevintagenews.com.
Когда совершался обряд сэппуку, самурай одевался в белое кимоно, ему подавалось любимое блюдо и чарка саке. Обязательно нужно было сесть в устойчивую позу, чтобы после удара тело осталось в прежнем положении. Часть лезвия клинка оборачивалась бумагой, за которую держался самурай (не за рукоять). Смертник должен был сначала сделать рывок слева направо, а затем вверх – чтобы внутренности вывалились наружу, «обнажая душу» воина.
Солдат, сделавший себе харакири после известия о капитуляции Японии во Второй мировой войне. | Фото: thevintagenews.com.
Известны случаи, когда женщины кончали с собой таким же способом. Сэппуку делалось после кончины мужа или за серьезный проступок. Женщины использовали для харакири кинжал, подаренный им отцом на совершеннолетие или женихом на свадьбу. Но многие из них только перерезали себе горло или направляли клинок в сердце. Ноги при этом перевязывались веревкой, чтобы женщина не упала и умерла в той же позе.
Танто - нож, подготовленный для обряда сэппуку. | Фото: thevintagenews.com.
Официально сэппуку было запрещено правительством только в 1968 году. Но до сих пор криминальные авторитеты якудзы таким образом лишают себя жизни.
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