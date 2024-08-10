12 самых дорогих автомобилей, которые радуют взор ценителей скорости и прекрасного

Ferrari 250 GTO – самый дорогой автомобиль в мире. | Фото: forum.autoinscale.com.

1. Ferrari 250 GTO - $38 115 000

Ferrari 250 GTO – самый дорогой спортивный автомобиль в мире. | Фото: autocar.co.uk.

2. Ferrari 335 Sport Scaglietti - $ 35 700 000

Ferrari 335 Sport Scaglietti, которую пилотировали гоночные звезды 1950-х и 1960-х годов. | Фото: autocar.co.uk.

3. Mercedes-Benz W196 - $29 600 000

Гоночный Mercedes-Benz W196, который в 1954 год пилотировал Хуан-Мануэль Фанхио. | Фото: autocar.co.uk.

Стирлинг Мосс управляет гоночным Mercedes-Benz W196 на Фестивале скорости в Гудвуде, 2014 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

4. Ferrari 290 MM - $28 050 000

Ferrari 290 MM Хуана-Мануэля Фанхио. | Фото: autocar.co.uk.

5. Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider - $27 500 000

Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider Стива МакКуина. | Фото: autocar.co.uk.

6. Ferrari 275 GTB/C Speciale - $26 400 000

Ferrari 275 GTB/C Speciale - гоночная версия дорожного автомобиля. | Фото: autocar.co.uk.

7. Jaguar D-Type - $21 780 000

Британский гоночный автомобиль Jaguar D-Type, построенный специально для гонок в Ле-Мане. | Фото: autocar.co.uk.

Jaguar D-Type №15 – победитель Ле-Мана 1956 года. | Фото: it.pinterest.com.

8. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider - $19 800 000

Шедевр итальянских кузовщиков Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider. | Фото: autocar.co.uk.

Элегантный Alfa Romeo 1930-х годов. | Фото: coachbuild.com.

9. Ferrari 250 GT SWB California Spider - $18 500 000

Дорогой родстер Ferrari 250 GT SWB California Spider. | Фото: autocar.co.uk.

10. Ferrari 375-Plus Spider Competizione - $18 400 000

Гоночный Ferrari 375-Plus Spider Competizione, который занял второе место на гонке Милле Милья в 1954 году. | Фото: autocar.co.uk.

11. Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione - $18 150 000

Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione. | Фото: autocar.co.uk.

12. Ferrari 250 LM - $17 600 000

Ferrari 250 LM, спроектированная для Ле-Мана. | Фото: autocar.co.uk.