8 убедительных «фактов», которые являются просто распространенными мифами

В современном мире практически любая информация становится общедоступной. Несмотря на это, все еще распространено множество мифов, которые упорно выдаются за правду. Даже научные опровержения и исследования не убеждают людей сменить ложное представление на истинное. Для многих до сих пор действует правило 5 секунд, красный цвет считается раздражающим, а после того, как проглочена жвачка, возникает порыв сходить к врачу. Предлагаем избавиться от лишних суеверий, которым большинство верит с детства.
1. Трогать жабу нельзя, иначе бородавки появятся
Прикосновение к жабе на самом деле не вызывает никаких страшных последствий. /Фото: tainy.net
К сожалению, поцелуй не превратит жабу в прекрасного принца. Но есть и хорошая новость: никаких бородавок на коже у целующего или трогающего человека тоже не появится. Распространенный миф, скорее всего, появился из-за того, что у самих жаб на теле есть образования, похожие на бородавки, однако на самом деле это просто железы, которые не выделяют ничего, что может спровоцировать какой-либо дискомфорт. Дерматологи твердо заявляют, что настоящие бородавки появляются только из-за распространения человеческих вирусов.
2. Жвачка переваривается в течение семи лет
Жевательная резинка надолго не задерживается в организме. /Фото: netstorage-nur.akamaized.net
Таким пугающим утверждением родители обычно приучают своих детей быть максимально аккуратнее с жевательной резинкой и не глотать ее. Однако жвачка не переваривается в желудке вообще, ни за один, ни за два, ни за семь лет. Это просто-напросто распространенный миф. Жевательная резинка не задерживается в желудке: она просто быстро проходит через пищеварительную систему и выходит естественным путем, и требуется на это гораздо меньше времени, чем могут вообразить впечатлительные взрослые и дети.
3. Только Великая Китайская стена видна из космоса
Великая китайская стена с высоты птичьего полета смотрится впечатляюще. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Многие слышали утверждение, что Великая Китайская стена — единственная искусственная постройка, хорошо видимая из космоса. Однако это не так. С высоты в 300 км на спутниковых снимках можно различить шоссе, аэропорты, мосты, плотины и другие рукотворные постройки. А вот если делать съемку с большего расстояния, то даже Великая Китайская стена будет едва различима, а невооруженному взгляду и вовсе не видна.
4. Быки злятся, когда видят красный цвет
Может, на самом деле быка просто раздражает матадор? /Фото: upload.wikimedia.org
Существует распространенное мнение, что когда матадоры машут красными накидками, именно яркий цвет заставляет быков нападать более агрессивно. Но, согласно научным исследованиям, быки, как и другой крупный рогатый скот, признаны красно-зелеными дальтониками. Поэтому неважно, какого цвета будет ткань. То, что на самом деле раздражает быка, так это резкие движения.
5. Наполеон Бонапарт был очень низким
Наполеон не был слишком низким. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Наполеона Бонапарта часто изображают как агрессивного человека необычайно маленького роста. На основе данного утверждения даже возник термин «комплекс Наполеона», который используется для описания людей, которые компенсируют недостаток своего роста избыточной агрессией. Однако рост Бонапарта, согласно мнению историков, приближался к 167 см, а это средний рост по нынешним меркам, и в нем нет ничего постыдного.
Интересная информация от Novate.ru: Считается, что миф о низком росте Наполеона возник благодаря серии карикатур британского художника Гилрей, созданной в начале 1800-х годов. Карикатуры признаны чрезмерно приуменьшать или преувеличивать черты человека — Бонапарту достался низкий рост.
6. Золотая рыбка имеет трехсекундную память
На самом деле золотые рыбки намного умнее, чем мы думаем. /Фото: blog.tetra.net
Золотая рыбка имеет репутацию обладательницы очень плохой памяти. Однако оказывается, утверждение, что эти замечательные красивые существа могут помнить что-то только в течение трех секунд, является просто распространенным мифом. Этот ложный факт опровергнут несколькими научными исследованиями, результаты которых показали, что золотая рыбка может иметь продолжительность памяти, доходящую до пяти месяцев.
7. Микробы не попадают на еду, которая пролежала на полу меньше пяти секунд
Ронять еду не страшно, если ее быстро поднимать? /Фото: forumfr.com
До сих пор существуют люди, которые придерживаются правила пяти секунд и не боятся есть еду, которая пролежала на полу меньше этого времени. Они считают, что микробы за такой краткий срок не успевают попасть на пищу, поэтому ее можно без опасений есть. Однако ученые опровергли и этот миф. В исследовании они роняли на пол с бактериями сальмонеллы хлеб, после чего рассматривали его под микроскопом. Было обнаружено, что в течение пяти секунд на еду попадает довольно значительное количество бактерий, способное привести к серьезному отравлению или заболеванию.
8. Сахар вызывает гиперактивность у детей
Сладкое никак не влияет на непоседливость детей. /Фото: belnovosti.by
Многие родители до сих пор верят, что гиперактивность детей заключается в переизбытке сахара. Однако нет фактических доказательств в поддержку этого утверждения. Еще в 1995 году ученые проводили исследование, которое показало, что сахар в рационе детей никак не влияет на их поведение.
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