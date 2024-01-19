Кровать с секретом, или Как организовать скрытые системы хранения в спальне

Кровать – идеальное место для скрытых систем хранения.

1. Коробки, контейнеры, корзины, органайзеры

Вещи можно хранить в обычных фруктовых ящиках и плетеных корзинках, установленных под кроватью. | Фото: roomble.com.

Можно использовать любые картонные коробки, предварительно задекорировав их. | Фото: roomble.com.

Коробки и полки под кроватью удобно использовать для хранения детских игрушек. | Фото: domfront.ru.

Если нет возможности приобрести прозрачные или сетчатые контейнеры, ем кости можно подписать или наклеить соответствующие картинки. | Фото: vk.com.

В изголовье тоже можно спрятать узкую этажерку с открытыми торцевыми сторонами. | Фото: mayertrade.com.ua.

Вещи и предметы можно хранить как в открытом виде, так и в коробках. | Фото: mayertrade.com.ua.

Полки под кроватью можно использовать для хранения книг. | Фото: mayertrade.com.ua.

На открытых полках вещи и предметы надо аккуратно складывать. | Фото: stylingroom.ru.

Плетеные корзины под кроватью станут дополнительным украшением для интерьера спальни. | Фото: interior-mc.ru.

2. Выдвижные модули

Выдвижные ящики – идеальные системы для хранения под кроватью. | Фото: yandex.com.

С помощью выдвижной конструкции можно спрятать дополнительное спальное место и ящики для хранения. | Фото: spbkrovat.ru.

Выдвижные ящики на колесиках можно использовать для хранения детских игрушек. | Фото: yandex.com.

Выдвижные системы можно сделать с обычных ящиков и даже с чемоданов. | Фото: yandex.com.

3. Кровать на подиуме или в нише

Если установить кровать на подиуме можно организовать массу систем хранения. | Фото: mayertrade.com.ua.

Варианты организации систем хранения и выдвижных конструкций с помощью подиума. | Фото: yellowhome.ru.

Если позволяет высота комнаты, то можно организовать гардеробную в пространстве под кроватью. | Фото: ar.pinterest.com.

Варианты организации кровати с системами хранения в нише. | Фото: ar.pinterest.com.

4. Кровать-шкаф или встроенная спальня

Варианты моделей шкафов-кроватей. | Фото: pinterest.com.

Шкаф-кровать – идеальное решение для обустройство детской комнаты. | Фото: dekoriko.ru.

Рациональная организация спального места в малогабаритной квартире и квартире-студии. | Фото: pinterest.com.

Встроенная спальня поможет освободить полезную площадь комнаты. | Фото: archidea.com.ua.

Интересные конструкции кроватей встроенных в шкаф. | Фото: dizajninfo.ru.

5. Кровать с подъемным механизмом или мебель-трансформер

Стильная модель кровати с подъемным механизмом. | Фото: mayertrade.com.ua.

Различные варианты моделей кроватей с подъемным механизмом. | Фото: sl.dream-home-ideas.com.

Откидная кровать-трансформер встроенная в мебельный гарнитур. | Фото: youtube.com.

Кровать трансформер – настоящая находка для маленьких площадей. | Фото: mobili.ua.