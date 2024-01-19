Бюджетные грядки, с которых в 3 раза больше урожая

Такие грядки простоят десятки лет и будут как новые! Сделаны они из бюджетного материала — шифера. Благодаря простой и надёжной конструкции земля в грядках быстрее прогревается, удобрений вносится меньше, а урожаи — выше!

Постройте вечные грядки своими руками и будете радоваться каждый сезон.







Используемые материалы:



плоский шифер;



металлический уголок;



металлическая полоса; соединитель (профиль) для поликарбоната.

Сварка металлического каркаса





Финальная сборка грядки

Первым делом собирается сама металлическая конструкция — основание грядки. Размеры строго индивидуальны и зависят от того, какие культуры будут выращиваться. Итак, из металлических уголков и полос необходимо сварить каркас будущей грядки.На дно хорошо положить сетку от кротов. Дополнительно грядку лучше усилить металлическими полосами, которые соединяют боковые стороны внутри грядки.Стенки грядки закрываются плоским шифером. Можно собрать их из любых оставшихся кусочков и закрепить соединителем для поликарбоната.Затем, конечно же, насыпать землю. Обратите внимание: стандартная высота грядки — 20-25 см. Однако для выращивания, например, картофеля нужна грядка повыше — около 40 см.Грядки из шифера и металла — идеальный вариант! Они долговечны, не деформируются, служат долгие годы. Высокие грядки быстрее прогреваются и дают отличные урожаи. Собрать её по силам каждому дачнику!