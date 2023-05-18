Фотографии редких суматранских орангутанов, находящихся под угрозой исчезновения.
Новорожденный суматранский орангутанг цепляется за свою мать после рождения в зоопарке Честера.
В дикой природе остается менее 14 000 человекообразных обезьян. Международный союз охраны природы (МСОП) внес их в список находящихся под угрозой исчезновения.
Зоопарк Честера в настоящее время является единственным зоопарком на материковой части Великобритании, где заботятся о суматранских орангутанах.
Незаконная охота, разрушение среды обитания с целью превращения лесов в плантации для производства пальмового масла поставили этот вид оказался на грани существования.
По статистике, пальмовое масло содержится в более чем 50% продуктах, продающихся в супермаркетах во всем мире.
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Суматранские орангутанги
Фотографии редких суматранских орангутанов, находящихся под угрозой исчезновения.
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