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Необычные правила дорожного движения разных стран мира

Отправляетесь в дорогу? Сверьтесь со списком, вдруг вы чего-то не знали о той стране, куда едете.

Необычные правила дорожного движения разных стран мира

Франция: алкотестер


Необычные правила дорожного движения разных стран мира

В стране виноградников очень разумно подошли к контролю трезвости за рулем. Каждый французский автовладелец должен иметь в бардачке алкотестер. За неимением прибора плати штраф в €11. Выходя из бара, каждый сможет проверить себя на способность управлять транспортным средством. Распространяется это также и на мотоциклы. Допустимый уровень алкоголя в крови по Франции, как и в большинстве других стран Европы, — 0,5 промилле.

ОАЭ: преимущество верблюда на дороге


Необычные правила дорожного движения разных стран мира

В Объединенных Арабских Эмиратах верблюды имеют право передвигаться по любой выделенной полосе шоссе. Это нужно не просто принимать во внимание, но и уступать им дорогу, если того потребуют обстоятельства.

Япония: в ответе за тех, с кем поехали


В Японии трезвый пассажир несет ответственность за пьяного водителя. С какой бы стати вам залезать в машину к пьяному водителю, спросите вы? Оказывается, необходимо предварительно убедиться в трезвости таксиста, прежде чем садиться в салон. Кстати, обрызгать пешехода водой из лужи в Японии — это тоже дорожное правонарушение: придется выложить 6000 йен штрафа.

Финляндия: право на радио


Водитель такси в Финляндии обязан платить комиссию в €30 в год за право включать радио для своих пассажиров. Логика есть: совместное прослушивание музыкальной композиции приравнивается к оказанию клиенту дополнительной предпринимательской услуги. Вот почему во всех финских такси экономкласса царит тишина.

Италия: дороги не для всех


Необычные правила дорожного движения разных стран мира

Пожалуй, самая запутанная система правил дорожного движения распространена в Италии. Местный закон ZTL (зона ограниченного движения) в теории представляет собой обычный знак, запрещающий проезд. На деле же это неиссякаемый и постоянно обновляемый властями закон об ограничении въезда на конкретную улицу и территорию, которого должны придерживаться автомобилисты. Так, например, в Италии есть места, где проезд в зону ZTL разрешен только конкретному списку местных жителей, и узнать об этом заранее никак нельзя — лишь позже нарушитель получит выписку о штрафе в размере €50–100. Границы таких зон могут меняться даже в зависимости от времени суток. Лучше всего просто не соваться в исторический центр на автомобиле в таких городах, как Рим, Флоренция и Милан.

Мексика: бритье и макияж


В Мексике полагается серьезный денежный штраф за попытку бритья за рулем. Имеется в виду мужчина и растительность на лице. Видимо, для того, чтобы женщина не чувствовала себя слишком свободной, ей не разрешается наносить макияж на водительском кресле, находясь в пути.

Саудовская Аравия: женщинам проезд запрещен


Саудовская Аравия — единственная страна в мире, где женщинам управлять автомобилем запрещено. Но это не единственное ограничение в строгом патриархальном государстве, связанное с правилами дорожного движения. В стране есть священный город Мекка, посетить который может только мусульманин. Город связан крупной автомагистралью с Эр-Риядом, ехать по этой дороге разрешается только тем людям, кто исповедует ислам.

США: бикини и горилла


Необычные правила дорожного движения разных стран мира

Если верить английской газете Daily Mail, женщина в штате Кентукки имеет право вести машину в бикини только при одном условии: с ней в автомобиле обязательно должно быть оружие для самозащиты или кордон из двух полицейских, оберегающих ее безопасность.

В штате Массачусетс есть отдельное правило для любителей домашних горилл. Если у вас таковая имеется и вы всегда путешествуете вместе с ней, знайте: горилла должна сидеть пристегнутая на пассажирском кресле подле вас. Оставлять питомца на заднем сиденье чревато штрафом в несколько сотен долларов, а также риском и вовсе попрощаться с любимцем (правозащитные органы обязаны сдать животное в питомник).

Кто выдумал этот американский закон ПДД, никто не знает, но отрицать факт его существования невозможно. В Алабаме (США) нельзя управлять автомобилем с повязкой на глазах. Как бы бессмысленно это ни звучало, возможно, кто-то действительно пытался впечатлить друга тем, насколько хорошо он знает дорогу до дома и может показать путь с завязанными глазами. Пожалуйста, не пытайтесь повторить подобный подвиг в Алабаме.

Канада: сани с колокольчиками


Необычные правила дорожного движения разных стран мира

Кто-то может счесть это романтичным, кто-то — странным, но в канадской провинции Онтарио на Рождество многие развлекают себя тем, что катаются на открытых санях по хайвею. Упряжка с запряженными лошадьми, пушистый снег, горячий глинтвейн и звон колокольчиков помогают настроиться на праздник. Главное — следите за колокольчиками: их должно быть не меньше двух.

Кипр: пить нельзя не пить


Очевидным кажется запрет на распитие спиртных напитков за рулем. Но вот, к примеру, на Кипре за рулем нельзя есть любую еду и пить воду — обычную питьевую безалкогольную воду.

Швейцария: воскресенье — день отдыха


В Швейцарии нельзя мыть машину по воскресеньям. Довольные уровнем жизни швейцарцы не желают прерывать свой заслуженный отдых из-за шумов, которые издает автомойка. Все логично.

Германия: без остановки


Необычные правила дорожного движения разных стран мира

Отправляясь в путешествие по известным на весь мир германским автобанам, заранее убедитесь в том, что у вас достаточно топлива в баке. Останавливаться без особой надобности на автобане запрещено, а техническая остановка из-за невозможности дальше ехать приравнивается к категории «без особой надобности». Радует, что уехать вы все-таки сможете —после звонка в специальную службу вам привезут бензин, но штраф заплатить все-таки придется.

Испания: не забудь очки


В Испании, если человек носит очки с диоптриями, то по закону ему необходимо обязательно иметь запасную пару в автомобиле во имя его же безопасности.

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