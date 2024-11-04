Необычные правила дорожного движения разных стран мира

С нами не соскучишься!

Отправляетесь в дорогу? Сверьтесь со списком, вдруг вы чего-то не знали о той стране, куда едете.









Франция: алкотестер

ОАЭ: преимущество верблюда на дороге

Япония: в ответе за тех, с кем поехали

Финляндия: право на радио

Италия: дороги не для всех

Мексика: бритье и макияж

Саудовская Аравия: женщинам проезд запрещен

США: бикини и горилла

Канада: сани с колокольчиками

Кипр: пить нельзя не пить

Швейцария: воскресенье — день отдыха

Германия: без остановки

Испания: не забудь очки