Малоизвестное о близнецах

Есть ли у вас знакомые близнецы? А может у вас самих есть близнецы? Даже если это так, готовы спорить, что вы знаете о близнецах не всё! И хотя наука продвигается всё дальше день ото дня, по-прежнему существуют вещи, которых мы не понимаем.
Частота рождения близнецов с 1980 года увеличилась на 70%.
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У женщин после 30 вероятность рождения близнецов выше, чем у тех, кто еще не достиг 30-летнего возраста. Возможно, именно тенденция к более позднему рождению детей привела к увеличению количества близнецов.
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На этой иллюстрации изобгажен ген, отвечающий за рождение близнецов. Но он относится лишь к двуяйцевым близнецам. У однояйцевых близнецов нет особого гена.
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Благодаря экстракорпоральному оплодотворению близнецы могут быть рождены с интервалом в годы, если родители сохранят замороженные эмбрионы.
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У близнецов могут быть разные отцы! Подобное случается, если две созревшие яйцеклетки оплодотворят двое разных мужчин. Хотя, конечно, вероятность такого совпадения весьма мала.
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Стоит признать, что оплодотворение в пробирке может поспособствовать рождению близнецов от разных отцов. Представляете себе удивление голландских супругов Вилмы и Виллема Стюарта, когда один из их двойняшек родился белым, а другой темнокожим? Оказалось, что в пробирку случайно затесались сперматозоиды чужого донора.
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Особый язык, на котором близнецы в юном возрасте общаются между собой, называется криптофазией. Помимо слов, она включает в себя также движения и жесты. Для наблюдателей же всё это выглядит полной тарабарщиной.
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Итальянские исследователи выяснили, что близнецы в утробе матери начинают ощупывать друг друга в возрасте 14 недель!
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По некоторым данным, у веганов близнецы рождаются в пять раз реже, чем у тех, кто употребляет мясо. По мнению некоторых врачей, богатая молочными продуктами диета также увеличивает вероятность зачатия двойни.
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Бразильский город Кандиду-Годой именует себя мировой столицей близнецов. Здесь их 8%, тогда как в остальной Бразилии около 1%. Учёные полагают, что ген близнецов распространился благодаря родственным бракам среди потомков выходцев из Германии.
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Благодаря различному питанию и образу жизни идентичные близнецы с возрастом становятся все менее похожими друг на друга.
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У однояйцевых близнецов практически одинаковая ДНК, но различные отпечатки пальцев.
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Среди близнецов 22% левшей, тогда как среди одиночных детей их 10%.
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Почти пятая часть многоплодных беременностей заканчивается рождением лишь одного ребёнка. Это явление получило название «синдром исчезнувшего близнеца».
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Наибольшее количество близнецов рождается в Нигерии, а наименьшее – в Китае.
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По статистике матери близнецов живут дольше, чем матери одиночных детей.
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У белых медведей почти всегда рождаются двойни.
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Малоизвестное о близнецах
Есть ли у вас знакомые близнецы? А может у вас самих есть близнецы? Даже если это так, готовы спорить, что вы знаете о близнецах не всё! И хотя наука продвигается всё дальше день ото дня, по-прежнему существуют вещи, которых мы не понимаем.
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