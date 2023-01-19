Человеческая цивилизация из космоса

Это необычная серия спутниковых фотографий, которая показывает, как выглядит созданный руками человека мир из космоса, антропогенные, а не природные ландшафты.







Венеция, Италия.







Жилые кварталы в Барселоне, Испания.







Дорожная развязка в Джексонвиле, Флорида.







Популярный город-курорт Бока-Ратон, штат Флорида.







Рисовые террасы в Китае. С высоты похожи на разрисованный красками холст.







Поля с тюльпанами, Нидерланды.







Лагерь беженцев в Кении.







Город Бразилиа, находится в Бразилии.







Уничтожение и вырубка тропических лесов Амазонки в Бразилии. Из космоса видны «облысения».







Фруктовые деревья в провинции Уэльва, Испания.







Горная дорога в Италии.







Дуррат Аль-Бахрейн (Durrat Al Bahrain) — группа искусственных островов в Бахрейне, расположенных у юго-восточного побережья главного острова, вблизи столицы королевства — Манамы.







Системы орошения в штате Канзас.







Аэропорт в Далласе.







Гора Таранаки в Новой Зеландии и антропогенные ландшафты вокруг неё.







Огромные рыболовные сети на Тайване. Слева, вверху для масштаба — корабль.







Контейнерный терминал в порту Нью-Джерси.







Разноцветный промышленный район, Токай, Япония.







Карьер по добыче железной руды в Австралии.







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