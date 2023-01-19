Человеческая цивилизация из космоса

Это необычная серия спутниковых фотографий, которая показывает, как выглядит созданный руками человека мир из космоса, антропогенные, а не природные ландшафты.
Венеция, Италия.
Жилые кварталы в Барселоне, Испания.
Дорожная развязка в Джексонвиле, Флорида.
Популярный город-курорт Бока-Ратон, штат Флорида.
Рисовые террасы в Китае. С высоты похожи на разрисованный красками холст.
Поля с тюльпанами, Нидерланды.
Лагерь беженцев в Кении.
Город Бразилиа, находится в Бразилии.
Уничтожение и вырубка тропических лесов Амазонки в Бразилии. Из космоса видны «облысения».
Фруктовые деревья в провинции Уэльва, Испания.
Горная дорога в Италии.
Дуррат Аль-Бахрейн (Durrat Al Bahrain) — группа искусственных островов в Бахрейне, расположенных у юго-восточного побережья главного острова, вблизи столицы королевства — Манамы.
Системы орошения в штате Канзас.
Аэропорт в Далласе.
Гора Таранаки в Новой Зеландии и антропогенные ландшафты вокруг неё.
Огромные рыболовные сети на Тайване. Слева, вверху для масштаба — корабль.
Контейнерный терминал в порту Нью-Джерси.
Разноцветный промышленный район, Токай, Япония.
Карьер по добыче железной руды в Австралии.
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