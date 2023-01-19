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Человеческая цивилизация из космоса

Это необычная серия спутниковых фотографий, которая показывает, как выглядит созданный руками человека мир из космоса, антропогенные, а не природные ландшафты.

Человеческая цивилизация из космоса

Венеция, Италия.

Человеческая цивилизация из космоса

Жилые кварталы в Барселоне, Испания.

Человеческая цивилизация из космоса

Дорожная развязка в Джексонвиле, Флорида.

Человеческая цивилизация из космоса

Популярный город-курорт Бока-Ратон, штат Флорида.

Человеческая цивилизация из космоса

Рисовые террасы в Китае. С высоты похожи на разрисованный красками холст.

Человеческая цивилизация из космоса

Поля с тюльпанами, Нидерланды.

Человеческая цивилизация из космоса

Лагерь беженцев в Кении.

Человеческая цивилизация из космоса

Город Бразилиа, находится в Бразилии.

Человеческая цивилизация из космоса

Уничтожение и вырубка тропических лесов Амазонки в Бразилии. Из космоса видны «облысения».

Человеческая цивилизация из космоса

Фруктовые деревья в провинции Уэльва, Испания.

Человеческая цивилизация из космоса

Горная дорога в Италии.

Человеческая цивилизация из космоса

Дуррат Аль-Бахрейн (Durrat Al Bahrain) — группа искусственных островов в Бахрейне, расположенных у юго-восточного побережья главного острова, вблизи столицы королевства — Манамы.

Человеческая цивилизация из космоса

Системы орошения в штате Канзас.

Человеческая цивилизация из космоса

Аэропорт в Далласе.

Человеческая цивилизация из космоса

Гора Таранаки в Новой Зеландии и антропогенные ландшафты вокруг неё.

Человеческая цивилизация из космоса

Огромные рыболовные сети на Тайване. Слева, вверху для масштаба — корабль.

Человеческая цивилизация из космоса

Контейнерный терминал в порту Нью-Джерси.

Человеческая цивилизация из космоса

Разноцветный промышленный район, Токай, Япония.

Человеческая цивилизация из космоса

Карьер по добыче железной руды в Австралии.

Человеческая цивилизация из космоса


 

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