Автоматы с Пепси-колой и одеколоном: как в СССР пытались ввести торговлю без продавцов

В 1959 году Никита Хрущев посетил США. Эта поездка стала ключевой для всего Советского союза во многих сферах. И речь идет не только о том, что с нее началась кукурузная эпопея в СССР. Значительные изменения произошли и в сфере обслуживания, ведь генсеку очень понравилась идея автоматизации торговли. Так на улицах практически каждого города Советского Союза появились ставшие легендарными автоматы с газировкой и многим другим.
Никита Хрущев в США. /Фото: bigpicture.ru
Концепция, которая ограничивает или полностью исключает необходимость привлекать к работе продавцов, показалась советской делегации настолько заманчивой, что торговые автоматы были выпущены на производствах УССР уже в конце 1950-х годов, и распространились по всей стране. И первые удобства от такой необычной торговли получили любители чтения. Одними из первых появившихся на улицах агрегатов будущего стали автоматы по продаже газет.
Газетный автомат. /Фото: topast.ru
Для простого советского обывателя уже сами аппараты имели довольно необычную конструкцию, но их внутренняя конструкция действительно поражала: автомат не был снабжен никакой электроникой, а являлся полностью механическим. Принцип его работы следующий: покупатель опускал монету или жетон, который, в свою очередь, приводил в действие рычажок для разблокировании основного механизма. Клиенту оставалось нажать на специальную ручку и достать газету. Однако вскоре электрическая начинка у газетный аппаратов все-таки появилась.
Интересный факт: механические автоматы могли работать лишь с довольно тонкими газетами. Современные издания в них бы попросту не поместились.
Такими жетонами расплачивались с торговым аппаратом. /Фото: pikabu.ru
Примерно в то же время появились те торговые автоматы, которые благодаря кинематографу стали каноническими. Речь идет об аппаратах по продаже газированной воды. Их количество было просто огромным, но и продержались они дольше: по информации Novate.ru, эти агрегаты можно было найти на улицах Советского союза даже в 1980-е.
Знаменитые автоматы с газировкой. /Фото: wikipedia.org
Ассортимент продукции, которую советские инженеры помещали в торговые автоматы, поражал своим разнообразием: помимо газет и газировки, в них можно было найти множество других напитков, а также сигареты, спички, и даже канцелярию - тетради и карандаши.
Автомат с Пепси-колой - пожалуй, любимый у детей. /Фото:
Не менее популярным был автомат-парфюмер, который за несколько копеек опрыскивал клиента одеколоном. А вот завсегдатаем ресторанов или кафе среди торговых аппаратов был так называемый джукбокс или музыкальный автомат. Существует мнение, что именно марка польских аппаратов Meloman привнесла в лексикон советских людей это давно привычное нам слово.
Советский музыкальный автомат. /Фото: topast.ru
Видимо, в какой-то момент перспектива сделать торговлю полностью автоматизированной по-настоящему захватила умы представителей советской власти. Ведь в 1960-х годах в Москве появился настоящий магазин будущего, не имеющий ни одного продавца и наполненный одними только аппаратами с продуктами. Даже название он имел соответствующее - «Прогресс». В это магазине можно было купить довольно много - от молока и сгущенки до бакалеи и сыров.
«Прогресс» - автоматизированная торговля будущего. /Фото: bigpicture.ru
Однако идея полной автоматизации торговли все же не приняла больших масштабов, и «Прогресс» остался единственным тестовым образцом такой концепции. Да и сами торговые аппараты так и не сумели пережить советскую эпоху, навсегда в ней и оставшись.
Закусочная, оснащенная торговыми автоматами. /Фото: pikabu.ru
Причиной такой неприглядной судьбы, казалось, перспективного проекта были конструктивные издержки в самих автоматах. Во-первых, часто они не имели не то что задних, но и боковых стенок, тем самым требуя специальных условий их установки.
Помимо этого, аппараты для напитков нуждались в постоянной промывке, а при их конструкции это было довольно хлопотно. Также существовала проблема «испорченности» предлагаемого продукта. Дело в том, что проверять сроки годности еды и напитков было просто некому, а продукцию в автоматы просто привозили по необходимости, когда она заканчивалась.
Торговые автоматы оказались не очень удобными в обслуживании. /Фото: topast.ru
В конечном итоге, большинство торговых автоматов было демонтировано еще в начале 1980-х, а экспериментальный магазин «Прогресс» закрыли. До конца советской эпохи дожили лишь аппараты по продаже той самой газировки и газет.
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