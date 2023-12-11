Мужчина нашел фотопленку 40-летней давности и сумел разгадать ее историю

Когда покупаешь старые вещи, редко когда можно узнать, какая именно история стоит за ними. Так, румынский фотограф однажды купил на аукционе старую фотокамеру и обнаружил в ней пленку, которая вот уже более 40 лет лежала в ней, и никто ни разу не обратил на нее внимания. Безусловно, фотограф тут же проявил кадры и увидел на них чью-то свадьбу.
Алекс Гальмен.
Алекс Гальмен (Alex Galmeanu) купил 50-летнюю камеру Balda Baldix, довольно редкую, на онлайн аукционе eBay. При получении он обнаружил в ней пленку и тут же проявил ее. Фотографу удалось спасти 10 снимков, которые оказались в довольно-таки неплохом состоянии, особенно учитывая их возраст.
На пленке была запечатлена свадьба.
Конечно, Алексу захотелось узнать, кто же запечатлен на фотографиях. Первым делом он обратился к продавцу, у которого приобрел этот раритет. Продавец был родом из Бермингема и ничем помочь Алексу не смог — он не знал истории этой пленки и камеры. Тогда Алекс стал внимательно изучать сами кадры — на одном из них можно было разглядеть номер автомобиля.
Все кадры были сняты в один день.
Алексу удалось установить, что автомобиль был зарегистрирован в Эдинбурге, однако в регистрации владелец машины был не обозначен. Однако первый шаг был сделан — скорее всего, решил Алекс, свадьба была в Шотландии. Фотограф отсканировал фотографии и выложил их в интернет, записал небольшое видео, в котором он рассказал о своей находке и о том, что ему удалось выяснить. И после этого за дело взялась буквально вся Великобритания.
Алекс Гальмен решил во что бы то ни стало найти тех, кто запечатлен на пленке.
Пользователи интернета стали пытаться выяснить по кусочкам зданий, что это могло было быть за место. Однако в Великобритании так много замков, что догадки только множились с каждым днем. Судя по нарядам гостей на свадьбе и по дате регистрации автомобиля, свадьба проходила, скорее всего, в середине 1970-х. Это еще один ключ к раскрытию тайны.
Алекс решил, что свадьба была в Шотландии, так как автомобиль на одном из кадров был зарегистрирован в Эдинбурге.
Возможно, дело бы продвигалось и далее маленькими шажочками, но в какой-то момент про эту пленку решили рассказать на канале BBC. И после выхода сюжета в студию позвонил некий Аластер Бреммер и сказал, что люди на фотографиях — это его семья на свадьбе его сестры.
Камера Balda Baldix.
Алекс купил эту камеру на аукционе.
Действительно, в 1970-х сестра Аластера Кетлин вышла замуж за Пита Малони. Все они были шотландцами, но свадьба произошла на юго-западе Англии — в отеле Burleigh Court Hotel города Глосестшира, так как родители Аластера и Кетлин были родом из этого города. А автомобиль — Austin Maxi — принадлежал отцу Аластера. Аластер вспоминает, что его отец купил незадолго до свадьбы дочери и проехался на новой машине без остановок из дома в Шотландии до Англии, где организовали свадьбу.
В камере оказалась непроявленная пленка.
Другие люди, которых можно увидеть на фотографиях, — это родственники со стороны жениха и невесты. Аластер вспомнил их всех. Но так и не смог вспомнить, кто же, собственно, сделал эти снимки.
Свадебные фотографии.
На свадебных снимках все выглядят очень счастливыми — это явно был прекрасный день, наполненный радостью. Алексу хотелось презентовать эти раритетные снимки паре лично, однако сделать это уже не получится — пара развелась, и теперь они живут не только в разных странах, но даже и на разных континентах: Кетлин переехала в другой город в Англии, а ее бывший муж сейчас живет в Австралии.
Фотографии, видимо, сделал кто-то из родственников со стороны жениха.
И тем не менее, Алекс признается, что рад, что все-таки удалось выяснить историю фотографий. «Такая история случается, наверное, раз в жизни. И я очень рад, что выяснил всё это. Эта история, которую я буду рассказывать своим внукам — если получится».
Кадр с автомобилем.
Свадьба.
Алексу удалось проявить 10 кадров.
Кадр с пленки.
Свадьба в 1970-х.
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