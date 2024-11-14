Полезные продукты, от которых на самом деле мало пользы

Чрезмерная озабоченность здоровым образом жизни заставляет людей пытаться питаться невкусно, зато полезно. С каким облегчением выдохнули едоки, когда диетологи (да благословит их Бог и даст здоровья) заявили, что жиры, белки, углеводы и даже кофе с алкоголем в умеренных дозах необходимы для организма. А всегда ли здорово употреблять так называемую здоровую еду? Перед вами девять продуктов, безупречная репутация которых вызывает большие сомнения.
Смузи и фруктовый сок
Свежевыжатый сок или зелёный смузи из любимых овощей и фруктов представляется концентратом витаминов в одном стакане. Если сравнивать собственноручно выжатый сок и сладкий газированный напиток, то в первом, несомненно, больше витаминов, минералов и фитонутриентов (природные химические вещества, содержащиеся в растениях), но свежие фрукты и овощи выигрывают по содержанию пищевых волокон. В результате, в стаканчике апельсинового сока концентрация быстроусвояемого сахара такая же, как в большом стакане кока-колы, а вот клетчатка, отвечающая за чувство насыщения, отсутствует.
Мюсли или овсяные хлопья на завтрак
Овсяная кашка – «завтрак чемпиона» или мюсли считаются лучшим вариантом полноценного и сбалансированного завтрака, возможно, благодаря простоте приготовления. Однако на практике дело обстоит несколько иначе. Во-первых, ничтожное количество клетчатки и белков в хлопьях быстрого приготовления приводит к тому, что чувство голода очень быстро возвращается, а во-вторых, то количество дополнительных ингредиентов, добавляемых в овсянку или мюсли для улучшения вкусовых качеств (сухофрукты, орехи, мёд, специи) превращает «самый полезный завтрак на свете» в очень калорийный десерт.
Продукты с низким содержанием жира или обезжиренные
Сторонники здорового питания подсознательно, но несправедливо связывают жир в молоке или сливках с жиром под кожей. Жир был объявлен вне закона, его попытались изгнать из продуктов, с удивлением обнаружив, что обезжиренные аналоги привычных продуктов отвратительны на вкус. В этой ситуации сахар и вездесущая химическая промышленность пришли на помощь одержимым липофобией, и теперь употреблять безвкусные продукты намного приятнее, но вряд ли полезнее.
Безглютеновая продукция
Не стоит выискивать на полках магазинов безглютеновые продукты, если вы не принадлежите к 1 % населения на Земле, страдающему целиакией. Врождённое отсутствие способности усваивать белок злаковых культур заболевание довольно редкое, а сами по себе безглютеновые продукты не являются полезными. Более того, эти продукты для здорового человека могут быть вредны, так как приводят к развитию анемии, недостатку фолиевой кислоты, витаминов В группы, клетчатки и диабету.
Сухофрукты
Сложность заключается в том, что однозначно назвать вредными продуктами сухофрукты нельзя. Длительный срок хранения, уникальный состав и питательные свойства обеспечили безупречную репутацию высушенным фруктам и ягодам (только если они не подверглись химической обработке в процессе приготовления!).
В процессе сушки из фруктов и ягод уходит вода, а концентрация сахара существенно возрастает. В итоге, съедая, например, одну курагу, человек получает больше калорий, чем, если бы он съел свежий фрукт, но при этом невозможно слопать десять абрикосов за раз, а вот горсть кураги – запросто.
Кокосовое масло
Каким только гонениям не подвергалось сливочное масло. Диетологи и маркетологи пытаются доказать потребителю, что более дорогое кокосовое масло — это здоровая альтернатива любым жирам. Однако 91% жиров в кокосовом масле – насыщенные, что гораздо больше, чем в сливочном масле (63%), говяжьем жире (50%) и даже сале (39%), не говоря уж о подсолнечном (12 %) и оливковом (14 %) маслах. Интересно, что 72% населения Германии считают кокосовое масло полезным, но с ними согласны только 37 % диетологов.
Овощные чипсы
Стоит перестать тешить себя иллюзиями и признать, что чипсы — это чипсы, а именно, корнеплоды, обжаренные во фритюре, и даже если они сделаны из овощей, то, скорее всего, имеют более высокий уровень насыщенного жира, соли и пищевых добавок для усиления вкуса. Пользы от них столько же, сколько от банальных картофельных хрустиков, а вреда больше.
Соевое молоко
Всё, что приходит с Востока априори считается полезным и здоровым, в том числе продукция из сои. Так уж сложилось, но непереносимостью лактозы страдает почти 93 % китайцев. Кроме того, молоко в Китае — очень дефицитное сырьё, а настоящие кисломолочные продукты – изысканный деликатес.
Однако молоко – незаменимый источник кальция, белка и витаминов, поэтому на востоке употребляют преимущественно соевое молоко, поскольку наладить производство молока из сои можно в любом сарае. Соя обладает удивительным свойством впитывать в себя из почвы всевозможные элементы таблицы Менделеева, и вряд ли в ближайшем супермаркете вы найдёте молоко не из ГМО-сырья.
Но даже если вам повезёт приобрести качественным товар, то чтобы с наслаждением употребить это жалкое подобие молока придётся добавить всё тот же сахар, варенье или мёд.
А сомнительные плюсы в виде фитиновой кислоты, не позволяющая железу, кальцию, магнию и цинку полностью усваиваться в организме, и фитоэстрогенов, снижающими активность сперматозоидов, и множество противопоказаний вряд ли позволят занять соевому молоку место рядом с правильным молоком.
Тростниковый сахар
Сахар он и в тростнике сахар, а неочищенный тростниковый содержит грязь, влагу и патоку, химический состав которой не до конца исследован. Если вы не собираетесь ежедневно употреблять тростниковый аналог килограммами, то говорить о существенном содержании особых минералов не приходится. А вероятность приобрести дорогостоящую подкрашенную подделку в нашей стране очень высока.
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