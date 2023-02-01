Поединки на... сосисках, или Самые необычные дуэли

Раньше споры между мужчинами или выяснения отношений решались просто: они вызывали друг друга на дуэль. В одни времена оружием выступали шпаги, в другие – мушкеты, а в третьи – револьверы. Но находились и такие оригиналы, которые проводили поединки на сосисках или бильярдных шарах.









Дуэль голышом

Дуэль на воздушном шаре

Дуэль бильярдными шарами

Дуэль на сосисках