Каким должен быть правильный завтрак

Основное предубеждения относительно завтрака состоит в том, чтобы похудеть, то завтрак можно пропускать, говорят диетологи. Также многие руководствуются определенными мифами в отношении отдельных продуктов, на их взгляд полезных на завтрак. Поэтому некоторые мифы о полезных завтраках диетологи опровергают.
Завтрак обязательно должен быть, акцент нужно делать на углеводах, как сложных, так и простых, чтобы пополнить организм энергией. Ведь в первой половине дня обычно преобладает умственный труд, также максимально работают наши гормоны. Лучшими блюдами для завтрака врачи считают цельно зерновые каши. Рекомендуют готовить их или на молоке, разводя его наполовину с водой, либо на воде, ведь есть много людей, которые трудно воспринимают цельное молоко. Однако жиры организму нужны, потому в воду во время приготовления можно добавлять чайную ложку не рафинированного масла, а если позволяет здоровье, нет нарушения холестеринового обмена, то можно добавлять 5-7 гр масла.
Это нужно для того, чтобы стимулировать работу желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, и чтобы максимально улучшить и наладить работу печени. Поэтому завтрак должен быть не только углеводным, но и должен иметь еще и легкое желчегонное действие, чтобы очиститься от всего, что ночью образовалось и накопилось в желудочно-кишечном тракте. Например, от желчных кислот, которые накопились и достаточно концентрированными. Запустить работу организма, и помочь ему проснуться способен первый прием пищи. Если утром нет аппетита, а есть ощущение горечи во рту, тяжесть в желудке, дискомфорт — это надо проанализировать, отмечают диетологи. Поздний прием пищи, переедание на ночь, ночные перекусы обычно ведут к тому, что пропадает желание завтракать.
На диете — надо завтракать
Количество пищи для завтрака — понятие индивидуальное, отмечают диетологи. Конечно, ощущения переедания не должно быть, а у кого есть избыточный вес, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, тот должен индивидуально корректировать количество пищи для завтрака. Объем пищи для здорового человека составляет в среднем 350 граммов, ведь объем желудка — около 300-400 мл. Поэтому можно съесть на завтрак 250 гр салата и 150 гр каши или 200 гр каши и 50-70 гр сухофруктов, кофе с печеньем.
Если человек считает, что если он не позавтракает, то похудеет, то этот человек ошибается, потому что вероятность того, что он будет переедать в течение дня, выше. И даже если не будет переедать, то есть большой риск образования камней в желчном пузыре и нарушения обмена веществ. Категорически нельзя не завтракать людям, у которых есть сахарный диабет. Количество еды должно быть соблюдено трема основными приемами пищи и двумя-тремя перекусами.
Кофе недостаточно
Некоторые считают, что утром для завтрака достаточно лишь чашки кофе, но это не так. Кофе, конечно, является желчегонным продуктом, но недостаточно питательным для завтрака. Это не полноценное блюдо. Он может быть дополнением к завтраку, но не может заменить его. Если утром пьете кофе, то добавьте сырники или кусок пирога.
Многие молодые после путешествий по Европе начали практиковать дома европейский завтрак — кофе или чай с булочкой или круассаном. Такой завтрак иногда возможен, но не всегда и не для всех. Конечно, лучше утром съесть булку с кофе, чем вообще ничего, но тут тоже есть свои оговорки. Хорошо, чтобы булка была с отрубями или с фруктовой начинкой. Булка — это углеводы, она даст много энергии, но такой завтрак допустимый для человека здорового, у которого нет нарушения обмена веществ. В противном случае, когда есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, нужно подумать, что лучше есть утром. Мюсли, по мнению диетологов, тоже не являются лучшим завтраком. Это еда или для детей, или для людей старшего возраста, которым через определенные тяжелые заболевание не переваривают обычную пищу. Это переработанный продукт с избыточным количеством подсластителей, с химической обработкой, а также в процессе подготовки который потерял большое количество питательных веществ.
Взрослый человек должен есть полноценную цельно зерновую овсяную или другую кашу. К ней можно добавлять сухофрукты или свежие фрукты, орешки. Поэтому на завтрак лучше готовить натуральные необработанные продукты и комбинировать их по своему вкусу.
Фреши — на перекус
Фруктовые соки (фреши), особенно натощак, не подходят для завтрака, они очень агрессивны для желудка и кишечника, имеют выразительную раздражающее действие, могут вызвать вздутие, нарушение пищеварения, дискомфорт. Фрукты в чистом виде или фреши лучше употреблять как второй завтрак или полдник или перекус. Для замены одного из основных приемов пищи, особенно утром, такая пища не подходит. Сытный завтрак — жареная яичница с колбасой или мясом — тоже может быть, если речь идет о взрослом мужчине, у которого должен быть физически тяжелый день. Однако лучше готовить не жареную пищу, а паровой омлет и дополнять его салатом. Завтраки должны быть разнообразными, каждый раз продукты следует комбинировать между собой. Сегодня это может быть паровой омлет с овощным салатом, в следующий раз — цельно зерновой каша с сухофруктами, другой день — сдоба с фруктовой начинкой, домашняя выпечка, творог с фруктами или овощами или домашнее печеное мясо. Утреннюю пищу следует разнообразить. Одно и то же блюдо надоест даже человеку, который тщательно придерживается рационального питания.
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