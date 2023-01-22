В кино и в жизни: самые яркие автомобили из гаража легендарного Шона Коннери

Актер не слишком часто хвастается. |Фото: god-2018s.com.

1. Aston Martin DB5

Пожалуй самый знаменитый автомобиль. |Фото: businessman.ru.

2. Porsche 356

Одна из первых серьезный покупок молодого актера. |Фото: ya.ru.

3. Toyota 2000GT

Герой Коннери ездил на лучших машинах. |Фото: classicandsportscar.com.

4. Jensen CV8

Был у актера вот такой красавчик. |Фото: classicdriver.com.

5. Triumph Stag

Специально для съемок пригнали. |Фото: pinterest.com.

6. Ford Mustang Mach 1

В свое время для съемок 007-го пригнали сразу три таких. |Фото: wallpaperup.com.

7. BMW 3.0 CSL

Коннери выложил за такой солидную сумму. ¦Фото: manualov.net.

А также: BMW 635 CSi

Был у актера и такой автомобиль. |Фото: motor.ru.