Почему рыцарей-тамплиеров считают самыми жестокими в истории и др факты о святых воинах христианства

Рыцарь-тамплиер.







Эмблема Ордена тамлиеров и их девиз.

1. Они предложили миру совершенно новую модель святого воина.

Святые воины были прекрасными бойцами.

2. Дисциплина в Ордене была воистину железной.

Средневековое изображение Великого магистра Ордена тамплиеров.

3. Тамплиеры никогда не сдавались в плен.

4. Тамплиеры были прекрасными стратегами и яростными бойцами.

Тамплиеры в Иерусалиме.

5. Бедные рыцари были на самом деле сказочно богатыми.

Крепость тамплиеров.

6. Со временем Орден тамплиеров стал финансовой организацией, наподобие современного МВФ.

О сказочных богатствах Ордена до сих пор ходят легенды.

Замок тамплиеров в Португалии.

7. Тамплиеры позаимствовали многое из принципов работы исламских юридических институтов.

8. Они были настолько могущественны, что французский король решил их полностью уничтожить.

Тамплиеры были слишком богаты и влиятельны, а следовательно, чрезвычайно опасны.

Парижский замок Тампль - резиденция тамплиеров.

Король Филипп Красивый был по уши в долгах, которые он не смог бы погасить даже за несколько жизней.

9. Падение тамплиеров было столь же драматичным, как и остальная часть их истории.

Жак де Моле.

10. Тамплиеры остались довольно влиятельной структурой даже после уничтожения.