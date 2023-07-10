10 худших винтажных автомобилей в истории автопрома: Plymouth Prowler.
Старинные машины - особая тема, которая неизменно привлекает и автолюбителей, и производителей автомобилей. Последние периодически выпускают винтажные автомобили, но не всегда эти попытки получаются удачными. Впрочем, как говорится, на вкус и и цвет товарищей нет. В нашем обзоре самые неудачные, по мнению экспертов, винтажные авто, выпущенные известными производителями.
1. Zimmer Golden Spirit
Zimmer Golden Spirit.
Одна из самых худших попыток создать автомобиль в стиле ретро – это Zimmer Golden Spirit. Машина была собрана в 80-е годы XX века и несмотря на интересный дизайн не смогла стать ни достойным творением своего времени, ни стильным отражением дней давно ушедших для автопрома.
2. Plymouth Prowler
Plymouth Prowler.
Этот ретро родстер был создан Chrysler Corporation и выпускался в период с 1997 по 2002 год с перерывами небольшими сериями. Несмотря на агрессивный дизайн, машина имеет начинку далекую даже от средних показателей, что, безусловно, играет против нее. За все время было выпущено всего 11.7 тысяч машин.
3. Mitsuoka Himiko
Mitsuoka Himiko.
Японский Mitsuoka Himiko был создан на базе NC Mazda Miata. Ретро автомобиль не смог покорить рынок не своим дизайном, не своей начинкой. В результате проект был свернут. Одинаково холодно к Himiko отнеслись как эксперты, так и автомобилисты.
4. Mitsuoka Viewt
Mitsuoka Viewt.
Еще одна не самая удачная ретро-модификация – это Mitsuoka Viewt. Автомобиль был создан на базе Nissan March / Micra. Несмотря на очевидный ретро стиль, формы машины не покоряют душу потенциального обладателя, и автомобиль остается не удел.
5. Excalibur
Excalibur.
Этот ретро-монстр Excalibur был создан на базе Cadillac XLR. Несмотря на достаточно любопытный, агрессивный ретро дизайн, этот автомобиль абсолютно неуправляемый. Сладить с ним на шоссе оказалось очень сложно.
6. Subaru Impreza Casa Blanca
Subaru Impreza Casa Blanca.
Автомобиль Subaru Impreza Casa Blanca является наглядным примером того, как компания Subaru пыталась выживать в кризисные для себя 90-е годы XX века. Автомобиль стал одним из самых неудачных в истории компании. Об этом говорит даже его «ретро» дизайн.
7. Cumberford Martinique
Cumberford Martinique.
Некоторые называют Cumberford Martinique одним из самых редких коллекционных автомобилей в ретро стиле. Стоит эта машина от 3 до 4 млн долларов США. В Cumberford Martinique установлен двигатель всего на 174 «лошадки». Можно было бы подумать, что машина пользуется спросом у коллекционеров, но это не так. Во всяком случае очереди за ней не выстраиваются точно.
8. Chrysler PT Cruiser
Chrysler PT Cruiser.
Этот очень странны автомобиль выпускался компанией Chrysler целое десятилетие. Машина оказалась настолько нелепой, что эксперты даже не знали, к какому типу ее стоит приписывать. За все время выпуска было создано около 1.3 млн Chrysler PT Cruiser.
9. Stutz Bearcat II
Stutz Bearcat II.
Можно было бы подумать, что Stutz Bearcat II – красавец. Однако это не так. Этот ретро автомобиль просто венец пошлости и банальности в области автомобильного дизайна. Начинка Stutz Bearcat II также оставляет желать лучшего.
10. Mohs Ostentatienne Opera
Mohs Ostentatienne Opera.
Создатели Mohs Ostentatienne Opera по всей видимости хотели создать автомобиль века, но у них этого не вышло. Машина оказалась достаточно нелепой. В салоне было столько свободного пространства, что это даже начинало мешать! Вдобавок к этому машина имела неприлично дорогой дизайн интерьера и множество различных излишеств, вроде холодильника.
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