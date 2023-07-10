Порой духовку очень трудно почистить из-за налипшего, засохшего жира и пятен, которые образовались в результате многих лет службы. Чтобы без особого труда удалить всю грязь, воспользуйтесь лайфхаком ниже!
1 таблетку для посудомойки залейте небольшим количеством горячей воды. Дождитесь её полного растворения.
Губкой с раствором обильно смочите все стенки духовки.
Укройте фольгой и оставьте на 2 часа.
Затем снимите фольгу и протрите духовку губкой. Грязь будет отходить без особого труда!
Результат просто блестящий — идеально чистая духовка, которую не мыли много лет!
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Чистим духовку при помощи алюминиевой фольги
Порой духовку очень трудно почистить из-за налипшего, засохшего жира и пятен, которые образовались в результате многих лет службы. Чтобы без особого труда удалить всю грязь, воспользуйтесь лайфхаком ниже!
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