11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

Дэйв Сэндфорд – спортивный фотограф, который увлекается всем, что так или иначе связано с водой. На этот раз он запечатлел грозный нрав озера Эри, которое находится в Канаде и США. Обитавшее здесь племя называло озеро «Erige» («кошка») за его непредсказуемый и иногда действительно опасный характер.







Непосредственно перед европейской колонизацией берега озера Эри были населены племенем эри с юга и племенем аттавандаронов с севера.

Первым европейцем, достигшим озера Эри, был Луи Жолье, который, впервые побывав на озере в 1669 году , вскоре основал здесь французские поселения.Так как озеро мелкое, его настроение может меняться очень резко. Такие вот лютые волны могут появиться очень неожиданно Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)