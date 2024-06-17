15 сильных фильмов, над сценарием которых поработала сама жизнь

Фильмы, основанные на реальных событиях, пожалуй, лучшие в своём роде. Из такого кино мы узнаём об удивительных историях из жизни людей, о которых никогда не слышали, или о фактах в судьбе знаменитостей. Такие фильмы могут вселить надежду на лучшее, веру в то, что нет ничего невозможного, и всё, что вам нужно сделать, это не останавливаться на пути к собственному счастью и никогда не отказываться от своей мечты.

Спасти мистера Бэнкса

Герцогиня

Поймай меня, если сможешь

Нокдаун

Рэй

Писатели свободы

Джейн Остин

Переступить черту

Покорители волн

Семь лет в Тибете

Гордость

Тренер

Мисс Поттер

Мечты сбываются!

Невидимая сторона