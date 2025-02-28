Впечатления от Лувра: картины по воспоминаниям о посещении самого знаменитого музея в мире

Как часто туристы приезжают в знаменитые места и разочаровываются, потому что достопримечательности не оправдывают их ожидания. Такая же история может приключиться с посетителями Лувра в Париже, где собраны самые прекрасные творения искусства, но сама атмосфера музея, как оказывается, совершенно далека от творческого настроения.

«Мы встали рано утром, чтобы прийти раньше толпы в Лувр, — пишет о своем опыте художница Мишель Рамин (Michelle Ramin). — Но когда мы пришли на место, перед дверью уже выстроилась очередь из сотни людей, несмотря на то, что до открытия музея еще было полчаса. Мы стояли на холоде, и дверь в Лувр от нас охраняли вооруженные мужчины. Это было похоже на пограничный контроль в аэропорте: снимите, пожалуйста , верхнюю одежду, оставьте ваши вещи, пройдите через металлодетектор. И только после всего этого мы наконец-то оказались в Лувре.»«Как американке, мне было непривычно проталкиваться к картинам сквозь толпу других желающих. Как можно было ожидать, что посреди зимы, посреди недели, рано утром я не смогу нормально пробраться сквозь комнату Рубенса?»«Когда мы зашли в комнату с картиной «Мона Лиза», я не сразу смогла ее найти. Я видела множество людей, их телефоны, но не картину. Мона Лиза была спрятана там, в глубине потока людей, скрываясь за руками, фотографируюших картину. Как будто они все говорили «Что ж, если я не могу побыть наедине с картиной , то может быть мой телефон сможет».«Это был потрясающий опыт. Не тот, на который я расчитывала, но все же. Более гротескный, более современный, отражающий наше общество, меня, вас, всех нас. Жизнь изменилась. Теперь стоять в очереди — это не значит ловить чужие взгляды или неуклюже пытаться поговорить о погоде. Теперь люди глубоко погружены в себя и в светящиеся экраны. Они преодолели тысячи километров , чтобы увидеть эту картину, и когда оказались рядом — достали телефон и сфотографировали ее. Всё.»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)