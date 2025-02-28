Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

С нами не соскучишься!

Английский дизайнер Бенджамин Хьюберт (Benjamin Hubert) из компании Layer, создал дизайн модульной разборной стены для звукоизоляции.











Треугольные пластины изготовлены из переработанной пеньки (конопля), модульный каркас из высокопрочного пластика. Крепится все на алюминиевую стойку.







Хотя дизайн спроектирован для промышленных помещений, мобильная конструкция вможет быть использована для публичных мест, таких как конференц залы.

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