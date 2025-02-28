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Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Английский дизайнер Бенджамин Хьюберт (Benjamin Hubert) из компании Layer, создал дизайн модульной разборной стены для звукоизоляции.

Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Треугольные пластины изготовлены из переработанной пеньки (конопля), модульный каркас из высокопрочного пластика. Крепится все на алюминиевую стойку.

Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Хотя дизайн спроектирован для промышленных помещений, мобильная конструкция вможет быть использована для публичных мест, таких как конференц залы.



Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert



Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

Дизайн звукопоглощающей стены Benjamin Hubert

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benjamin hubert
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