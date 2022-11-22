Поразительные совпадения в истории

Говорят, что случайностей не бывает, есть закономерности. В истории, например, много всяких интересных совпадений. И вот одни из них.









Ли Харви Освальд и Джон Кеннеди

Эдвин Бут и Роберт Линкольн

Гаврило Принцип и эрцгерцог Франц Фердинанд

Джеймс Дин и его автомобиль

Марк Твен и комета Галлея

«Титаник» и Титан

Людовик XVI и 21-е число

Ричард Лоуренс и Эндрю Джексон

Иосиф Сталин и Тамерлан