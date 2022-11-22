Заброшенные масштабные проекты СССР

Времена холодной войны стали для СССР нелегким испытанием. Но вместе с тем растущая напряженность международных отношений с Америкой позволила Советскому Союзу совершить гигантский индустриальный скачок: полным ходом шло развитие технологий, которые в свою очередь требовали материального обеспечения. Монументальные постройки того времени и по сей день высятся мертвыми гигантами на всей территории бывшего Советского Союза. Тайные подземные базы, стометровые антенны, даже свой адронный коллайдер — эти памятники отжившей эпохи и в самом деле могут поразить кого угодно.









Нефтяные камни

Станция изучения ионосферы

Комплекс Протон

База подводных лодок

Станция Чернобыль-2