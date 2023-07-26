Стильный гаджет для приготовления идеального чая

Чаеварка Teforia.
Любители кофе считают хорошим тоном держать в доме если не современную кофемашину, то хотя бы кофеварку. А вот, когда речь заходит о чае, то о каких-то специальных приспособлениях никто не задумывается - заварочного чайника вполне достаточно. Но, похоже, ситуация изменилась с появлением чаеварки Teforia.
Американские изобретатели представили инновационную «чаеварку» способную в значительной степени оптимизировать процесс приготовления любимого многими напитка. Наконец, представленная «чаеварка» решает сразу несколько фундаментальных проблем связанных с разными способами приготовления этого напитка. Гаджет получил название Teforia. В данный момент устройство полностью готово. Выпуск на рынок состоится с начала II квартала 2016 года. Стоимость аппарата для варки чая в зависимости от сборки составит 600-1 200 долларов США.
Сырье засыпается в специальную емкость.
В первую очередь Teforia предназначена для заваривания чая при помощи рассыпного чайного листа. Сырье засыпается в специальную емкость, после чего заливается водой. Далее следует процесс интенсивного кипячения, после чего сваренный чай постепенно, как кофе в кофеварке, переливается в другую емкость. По завершению процесса колба с готовым чаем снимается для разлива по кружкам.
Управляется Teforia при помощи смартфона.
Teforia управляется при помощи смартфона.
Гибкая и подробная система конфигураций позволит приготовить чай с оптимальным содержанием антиоксидантов. Специально приложение даже позволит рассчитать крепость заварки чая, отрегулировать степень нагрева воды, а также скорость готовки и переливания. Все это окажет существенное влияние на вкусовые качества. Сахар также можно добавить заблаговременно и тогда чай на выходе будет сразу сладким.
В кружке ни грамма заварки!
Приложение аппарата для варки чая Teforia также расскажет о различных сортах этого напитка и предоставит множество рецептов и форму приготовления вкусного и полезного чая. На сегодняшний день система «знает» 133 рецепта. Работать Teforia может как с черными чаями, так и с всевозможными «экзотическими» вроде травяных чаев, каркаде и конечно же с листьями зеленого чая. И самое главное – в Teforia установлен надежный фильтр, так что в кружку не попадет и грамма заварки!
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