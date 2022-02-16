Автопарк Дмитрия Нагиева: на чем ездит известный актер и шоумен

Машины которые взял для себя Нагиев.

1. «Запорожец»

Первый и любимый Запорожец.

2. ВАЗ 2106

Не менее любимый ВАЗ Нагиева.

3. Hyundai Equus Limousine

Этот Hyundai Equus Limousine у актера на каждый день.

4. Mercedes-Benz AMG S 63 Coupe

Иногда Дмитрий Нагиев ездит на роскошном спортивном Мерседес.

5. Cadillac Escalade

Имеется в гараже и Cadillac Escalade.

Бонус: Volkswagen Polo

Есть даже непрезентабельный Polo.