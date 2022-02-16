Как в Европе появились жуткие надгробья транзи, и почему они изображали разлагающиеся трупы

История одного надгробного памятника, или как наши предки увековечивали память об усопших в жутких скульптурах.

История одного надгробия

Надгробие Рене де Шалона - принца Оранского.

Надгробие Рене де Шалона - принца Оранского. Фрагмент.

"Сadaver tomb"– гробница покойника в виде трупа. Средневековье.

Гробница покойника в виде истлевшего трупа.

Двухъярусная гробница архиепископа.

Транзи супружеской пары.

Надгробная скульптура транзи.