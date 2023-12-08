Как сохранять хлеб свежим на протяжении долгого времени: секрет, полезный всем

У вас дома всё ещё появляется чёрствый хлеб?
Хлеб, наверное, можно назвать чуть ли не самым востребованным продуктом, вот только портится он очень быстро, а выбрасывать его жалко. Однако, есть интересный и действенный способ, который позволит сохранять свежесть хлеба на срок до шести месяцев.
Бутерброды любят все.
Кто-то сейчас мог подумать о химических добавках, но нет, качество продукта замечательно сохраняется и с помощью самой обычной заморозки! Все делается просто, буквально в несколько этапов.
Для заморозки нужен свежий хлеб.
1. Для длительного хранения нужно брать свежий хлеб, который был выпечен максимум сутки назад. Булку нужно нарезать на ломтики средних размеров.
На противень расстилается пергамент или вощёная бумага.
2. Далее возьмите противень и застелите его пекарской бумагой, а сверху разложите приготовленные ломтики. Поместите противень в морозилку и дождитесь полной заморозки хлеба. Использование пекарской бумаги нужно для того, чтобы после заморозки хлеб можно было легко убрать — если он примерзнет к противню, то содрать его будет проблематично.
Удалить воздух из пакета.
3. Замерший хлеб нужно оперативно погрузить в зип-пакеты (каждый кусок в отдельный пакет), выпустить воздух и плотно закрыть. Сложите его на хранение в морозилку.
Хлебушек практически свежий.
Теперь, если потребуется свежий хлеб, то достав его из пакета, ломтики можно разогреть в тостере или дать оттаять естественным путем. Таким образом вкус хлеба остается практически неизменным — он будет такой же свежий и вкусный.
Всем приятного аппетита.
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