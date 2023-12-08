Как превратить подошву в противоскользящую

С наступлением холодов актуальным становится вопрос, как обезопасить себя на улице при гололеде. Специальная обувь с противоскользящей подошвой выглядит не очень красиво, а стоит довольно дорого.
Оптимальный вариант — сделать противоскользящую подошву на своей привычной зимней обуви в домашних условиях.
Что понадобится для работы:
универсальный клей;
пищевая сода.
Точечно нанесите клей на подошву, а затем насыпьте на подошву пищевую соду.
Излишки соды удалите с помощью деревянной палочки. Благодаря соде на платформе появляется шероховатость, которая предотвращает скольжение. Важно регулярно проверять противоскользящее покрытие, чтобы избежать травм при падении на льду.
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