5 советов, как высыпаться, если увеличить количество часов сна - не ваш вариант

Мы живём в век высоких скоростей и переизбытка информации. Всё больше людей обращают внимание на то, что высыпаться стало сложнее. Да, гаджеты однозначно внесли свою лепту. Если выделить больше часов для сна – для вас не вариант, всё равно есть простые и доступные для всех советы, как крепче спать и высыпаться даже в отведённые 5-7 часов.
1. Опускать блокирующие свет рольшторы
Рабочий совет для сна. / Фото: izhalyuzi.by
Одно из основных условий для того, чтобы выспаться и ощутить бодрость (даже если на сон отводится, к примеру, всего 5 часов) – спать, не просыпаясь. Это очень важно. За исключением периода с ноября по январь в средних широтах многие люди всё ж не просыпаются затемно. Поэтому очень важно не допустить того, чтобы произошло дополнительное пробуждение с последующим культовым «досыпанием». Так фазы сна не будут нарушены и наступит бодрость при пробуждении. Опущенные рольшторы не позволят случайно проснуться от утреннего дневного света. Кроме того, они защитят и от вспышек проехавшего транспорта и любых других могущих возникнуть внезапно ночью источников света под вашим окном (особенно актуального для первого этажа).
2. Стакан теплого молока
Тёплое молоко. / Фото: pinterest.com
Если вы настолько дитя цивилизации, что не можете отказаться от глазенья в смартфон перед сном, делайте это лёжа со стаканом теплого молока. Это безвредный природный седатив, который продвигали ещё наши бабушки.
3. Свежий воздух незадолго до сна
Свежий воздух перед сном. / Фото: stihi.ru
Ведь совсем несложно выйти во двор и посидеть на скамейке какое-то время. Или погулять по двору в запасных тапочках для двора. Постарайтесь сделать так, чтобы совсем незадолго до сна вы подышали свежим воздухом.
4. ASMR-видео
ASMR. / Фото: youtube.com
Наша редакция живёт в ногу со временем. Поищите блогера, который записывает ASMR-контент, звук которого вызывает у вас ощущение мурашек по телу. Просмотр их перед сном действительно помогает уснуть людям, чувствительным ко звукам «в ушко».
5. Ортопедическая подушка
Совет на втором месте после хорошего режима (который никому не удаётся). / Фото: mebelblizko.by
В конце концов, она стоит примерно как 10-16 ваших латте в кофейне в центре города (количество наших импровизированных латтекойнов варьируется от величины города, в котором вы живете). Отжалейте эту не огромную сумму, чтобы существенно улучшить качество сна.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии