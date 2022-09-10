Удивительные аттракционы из зубочисток, сотворенные руками американского заключенного

У заключенного Билли Берка было уникальное хобби во время его пребывания в тюрьме Фолсом. | Фото: atlasobscura.com.
За последние 16 лет пребывания в тюрьме Фолсом (Калифорния, США) Уильям Дженнингс-Брайан Берк (более известный как Билли Берк) возился с десятками тысяч зубочисток.
Где-то около 1940 года осужденный грабитель превратил подвал возле кабинета начальника тюрьмы в территорию искусства. Опираясь на свои воспоминания и воображение, он построил три обширных парка аттракционов, содержащих масштабные модели колеса обозрения, американских горок, аттракционы с самолетами, карусели, игровые автоматы – все сделанные из зубочисток.
Берк взялся за свой творческий эксперимент в подвале тюрьмы. | Фото: atlasobscura.com.
«Какое-то время зубочистки считались в тюрьме контрабандой, именно потому, что я использовал их так много, а охранники не были уверены, что у меня было на уме» – рассказывал Берк журналистам. – «Но вскоре надзиратель сам принес мне зубочисток в карманах».
Используя всего лишь нож и клей, Берк вручную кропотливо склеивал вместе зубочистки и тонкие расколотые кусочки дерева, создавая полностью рабочие аттракционы. Он даже вырезал миниатюрных карнавальных участников и поместили их на всей территории парка.
Этот карнавал, сделанный Берком в конце 1970-х, один из самых красочных и реалистичных. | Фото: atlasobscura.com.
Около 1940 года, творчество Берка начало расцветать. Он взялся вести класс хобби, что позволило ему носить небольшой нож для резьбы по дереву. Чтобы занять себя, он начал вырезать лодки из дерева, а затем – американские горки. Он даже построил самолет с 1,5-метровым размахом крыльев из дерева и холста.
Во время работы над самолетом Билл Берк использовал клей, на котором была этикетка с Эйфелевой башней из зубочисток. И так появилась идея. Берк вспоминает: «Я нарисовал большой круг на листе фанеры и начал работать над моим первым колесом обозрения из зубочисток».
Американские горки полутораметровой высоты. | Фото: atlasobscura.com.
Он добавил еще аттракционов в карнавал: американские горки, магазинчики, туалеты, фонтаны, эстрада. Для того, чтобы аттракционы функционировали, Берк взял моторчики от небольших устройств и включил их в деревянные конструкции.
Берк окрашивал вручную свои макеты, например как эта сделанная в 1970-е годы карусель. | Фото: atlasobscura.com.
Признавая его талант, надзиратель Клайд Пламмер поручил охранникам оставлять Берка наедине, пока он создавал свои творения, и даже дал ему доступ к большой подвал в тюрьме. Пламмер пересмотрел правила общественного посещения тюрьмы Фолсом. Вскоре надзиратель стал приводил большие группы еженедельных посетителей, иногда до 300 человек, в тюрьму, чтобы те увидели «Игроленд» Берка. Он позволил Берк получать за это деньги.
Эта карусель для самолетов 1,5-метровой высоты была построена в 1970-е годы. | Фото: atlasobscura.com.
Берк был уникальным человеком в тюремной системе, но он не был аномалией. «В тюрьме Фолсом были люди многих талантов: художники, актеры, механики, поэты». – Позже говорил Берк. – «Конечно, у них было много времени, чтобы совершенствовать свои навыки».
Удивительное колесо обозрения Билла Берка. | Фото: atlasobscura.com.
Одним из самых впечатляющих образцов творчества Берка является 2,4-метровое колесо обозрения, которое вмещает 32 миниатюрных резных посетителя. Блестящее под огнями, это тонкое двухколесное изделие из зубочисток выглядит так слово сделано из стекла или хрусталя. В настоящее время находится музее тюрьмы Фолсом.
На изготовление чертового колеса было затрачено 10 месяцев кропотливого труда и 250 000 зубочисток. | Фото: folsoms93.com.
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