Как сделать бюджетное, но отличное покрытие для дерева, металла и т.д.

Сделайте прочное, водостойкое, универсальное покрытие практически для любых поверхностей (дерево, металл, камень и т. д.) из полимерного клея. К нему нужно добавить всего 1 компонент!







Налейте в пластиковый стаканчик полимерный клей. 1:1 добавьте ацетон, перемешайте. Нанесите на любую поверхность, оставьте минимум на 2-3 часа. Покрытие отлично защищает поверхность от влажности, дефектов, царапин.







Подробнее о том, как сделать универсальное покрытие из полимерного клея, смотрите в видео ниже:





