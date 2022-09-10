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Как сделать бюджетное, но отличное покрытие для дерева, металла и т.д.

Сделайте прочное, водостойкое, универсальное покрытие практически для любых поверхностей (дерево, металл, камень и т. д.) из полимерного клея. К нему нужно добавить всего 1 компонент!

Как сделать бюджетное, но отличное покрытие для дерева, металла и т.д.

Налейте в пластиковый стаканчик полимерный клей. 1:1 добавьте ацетон, перемешайте. Нанесите на любую поверхность, оставьте минимум на 2-3 часа. Покрытие отлично защищает поверхность от влажности, дефектов, царапин.

Как сделать бюджетное, но отличное покрытие для дерева, металла и т.д.

Подробнее о том, как сделать универсальное покрытие из полимерного клея, смотрите в видео ниже:



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