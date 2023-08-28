Молоко в «треугольниках»: Как шведы продали, а в СССР купили ненужную упаковку

Тот, кто жил в Советском Союзе, прекрасно помнят, как в продуктовом магазине можно было купить молоко в забавной треугольной упаковке. Интересно, что в треугольничках предлагали только молочную продукцию. Эта суперсовременная по тем временам тара очень нравилось покупателям, несмотря на то, что имела многие недостатки. Читайте в материале, откуда в Советский Союз пришли треугольники для расфасовки молока, причем тут шведы, и почему в результате молоко продолжали разливать в бутылки.
Три вида упаковки и причем тут дачная рассада
Молоко покупали на разлив, в бутылках или в треугольной упаковке. /Фото: i.pinimg.com
В Советском Союзе молоко можно было купить в трех видах расфасовки:
Взять обычный бидон и приобрести молоко на разлив. Это был самый дешевый вариант, примерно 28 копеек за 1 литр вкусной жидкости. В этом случае молоко было действительно экологичным, кисло оно достаточно быстро.
Купить молоко в бутылках, которые потом мыли и сдавали в пункт приемы стеклотары, получая за них небольшие деньги. Хозяйки покупали ершики для бутылок и чистили им тару перед тем как отнести ее в пункт приема. Можно было сдать две поллитровые бутылки и в обмен получить одну полную, с молоком. К сожалению, стеклянное тара часто билось, а на горлышках могли быть некрасивые сколы.
Третий, самый продвинутый вариант — треугольники объемом поллитра, которые стоили 16 копеек. Чтобы налить молоко в стакан, надо было отрезать верхний уголок. Хозяйственные советские граждане старались не выбрасывать треугольники. Они прекрасно подходили для выращивания рассады, которую потом отвозили на дачу. К недостаткам треугольной тары можно отнести протечки. Швы были недостаточно качественными, часто расходились, и жидкость вытекала. В магазинах треугольные молочные упаковочки стояли в ящиках, и порой под ними находилось целое море из молока. Да ладно в магазине, такая упаковка могла подвести и во время транспортировки из магазина домой, а также и в холодильнике. Несмотря на такую проблему, молоко в треугольниках выпускалось в Советском Союзе с пятидесятых годов до конца восьмидесятых.
Шведская чудесная пирамида
Первые треугольники с молоком появились в Швеции. /Фото: de.academic.ru
Люди в СССР нередко называли треугольную упаковку французской. На самом деле, во Франции молоко никогда не продавали в таком виде. А дело все в том, что изобретение картонной другой упаковки запатентовала французская фирма, и сегодня это тара повсеместно известно как Тетрапак. А что касается самих треугольников, то их изобрели в Швеции.
Существует легенда, что создатель тары-треугольника когда-то увидел статью, в которой рассказывалось, что форма пирамиды обладает чудесными свойствами. Что в пирамидке продукты будут храниться долго, а если человек живет в жилище пирамидальной формы, то он долго остается молодым и здоровым. Все жить в пирамидах не могут, но зато могут пить молоко из треугольных пакетиков, которые напоминают форму пирамиды.
Сейчас понятно, что это обычная реклама. Чтобы привлечь покупателей, на западе создали необычную тару , которая удивляла интересной формой и красивыми картинками. Шведы запустили свою линию по производству треугольников. Однако они быстро поняли, что идея имеет существенные недостатки. Треугольники протекали, для них нужна была специальная тара при транспортировке, а основной плюс, который заключался в легкости треугольников, терял свой смысл из-за «утечки» продукта и съедания пространства при хранении.
Покупатели были недовольны, говорили что им не нравятся протечки, что отрезать уголок у пирамидки так, чтобы молоко текло ровные струйкой, достаточно сложно.
Появление новой тары в советских магазинах
Новые красно-синие пирамидки появились в советских магазинах. /Фото: u.9111s.ru
Итак, шведам стало понятно, что треугольники — это не та тара, которой будут довольны потребители. Было решено прекратить ее использование, однако технологии и производственные линии были отлажены, и бросать их было жалко. Тогда было принято еще одно решение — предложить готовые производства Советскому Союзу. Почему советские чиновники решили принять это предложение, никто не знает. то ли действительно очень понравилось новая молочная тара, то ли кто-то преследовал личную выгоду. Но в результате были выкуплены и технологии, и линии, и дизайн упаковки. В Швеции треугольники сразу перестали выпускать. Конечно, Тетрапак существовал, но вот что касается пирамидальной упаковки, то о ней быстро забыли.
Красные и синие треугольники
Упаковка в виде треугольников быстро набрала популярность.
Советский Союз получил готовые линии и технологии. Можно подумать, что тут же было принято решение доработать технологию и устранить недостатки. Но этого не произошло. Ровным счетом ничего не было доработано и изменено. В течение 30 лет треугольная тара выпускалась в неизменном виде. И все так же расходились швы, а молоко вытекало. Пирамидки использовали только для продажи молочной продукции. В красных пакетиках продавалось молоко повышенной жирности, а для обычного использовались сине-красные пакетики. Когда СССР прекратил свое существование, тогда исчезли и забавные пирамидки с молоком. Старшее поколение, конечно же, помнит, как в универсаме надо было покопаться в ящиках с треугольничками, стараясь выбрать именно тот, с которого не капает белая жидкость и у которого не расходятся швы.
Грустно и ностальгически одновременно. Если разобраться, то при должном подходе могла получится действительно очень интересная, качественная тара. Возможно, исправлять недостатки молочных треугольников просто ни у кого не было желания, то есть полностью отсутствовала мотивация. Тем не менее, многие вспоминают не только вкусное молоко, но и рассаду в синих и красных треугольниках, а те, кто были детьми, отлично помнят странную забаву — поставить пустой треугольник на пол и как следует хлопнуть по нему ногой. Упаковка взрывалась с сильным треском, вызывая восторг у маленьких хулиганов.
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