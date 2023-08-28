Молоко в «треугольниках»: Как шведы продали, а в СССР купили ненужную упаковку

Три вида упаковки и причем тут дачная рассада

Молоко покупали на разлив, в бутылках или в треугольной упаковке. /Фото: i.pinimg.com

Шведская чудесная пирамида

Первые треугольники с молоком появились в Швеции. /Фото: de.academic.ru

Появление новой тары в советских магазинах

Новые красно-синие пирамидки появились в советских магазинах. /Фото: u.9111s.ru

Красные и синие треугольники

Упаковка в виде треугольников быстро набрала популярность.