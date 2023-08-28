Как появились напудренные парики, и ещё 5 занятных фактов из фэшн-истории

1. История повальной популярности бюстгальтеров

Всё дело в...войне. /Фото: nikifilinione.ru

2. Появление высоких напудренных париков

Парики были такими огромными, что быстро превратились в объект карикатур. /Фото: niezlasztuka.net







3. Большинство современных женских вещей первоначально были в мужском гардеробе

Те же маленькие сумочки были первоначально мужскими. /Фото: rosgalant.com

4. Древние египтянки использовали технику наращивания волос

Египтянки знали толк в причёсках. /Фото: wp-s.ru

5. Джинсы в оригинальном виде были синими из-за особенностей хлопка

Оригинальные джинсы просто не могли не быть синими. /Фото: timetoast.com

6. Лосины действительно назвали в честь лосей

Оказывается, дело было действительно в лосях. /Фото: tkaner.com