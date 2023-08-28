Как появились напудренные парики, и ещё 5 занятных фактов из фэшн-истории

Мода - очень переменчива, а потому нет ничего удивительного в том, что в её истории есть немало самых разных страниц. Вот только далеко не все они достаточно известны, чтобы понять сущность и особенности всех вещей или трендов, которые когда-либо существовали. В результате и получается непонимание - почему оригинальные джинсы были исключительно синего цвета или зачем несколько столетий назад носили парики огромных размеров, ещё и с тоннами пудры на себе.
1. История повальной популярности бюстгальтеров
Всё дело в...войне. /Фото: nikifilinione.ru
Оказывается, бешеная популярность лифчика появилась из-за...боевых действий. Оказывается в годы Первой мировой войны американским министерством военной промышленности надо было сократить потребление железа на мирные нужды. Вот и решили агитировать женщин переориентироваться с корсетов на бюстгальтеры. И ведь это сработало: по информации редакции novate.ru, экономия металла в результате составила 28 тысяч тонн.
2. Появление высоких напудренных париков
Парики были такими огромными, что быстро превратились в объект карикатур. /Фото: niezlasztuka.net
История появления этих париков началась в начале 15 столетия, когда в Европе трендом и стало ношение пудренных искусственных волос. А вот причиной этой тенденции оказалась...болезнь. Тогдашний период отметлся настоящей эпидемией сифилиса, которыя началась с возвращения мореплавателей из недавно обнаруженного американского континента - там моряки подцепили её у индейцев. Как раз одним из симптомов сифилиса стало выпадение волос и неприятный запах тела, который появляется из-за язв. В итоге париками скрывали залысины, а напудривали их аромантыми порошками, чтобы приятно пахнуть.
3. Большинство современных женских вещей первоначально были в мужском гардеробе
Те же маленькие сумочки были первоначально мужскими. /Фото: rosgalant.com
Чтобы согласиться с подлинностью этого тезиса, достаточно вспомнить историю человечества - на протяжении не одной тысячи лет среди людей укрепился патриархальный строй. Соответственно, мужские модный тренды тоже были более развитыми и разнообразными. Вот и получилось, что если женщины до начала прошлого столетия одевались в основном в платья или юбки с корсажами, то вот мужской гардероб за века стал куда более разношёрстным, а дамы оттуда постепенно что-то брали для себя. Заимствования шли и среди обуви и аксессуаров: например, туфли на каблуках и маленькие сумочки (прообраз редикюля) женщины взяли именно у своих вторых половинок.
4. Древние египтянки использовали технику наращивания волос
Египтянки знали толк в причёсках. /Фото: wp-s.ru
О том, что древние египтяне носили парики, знают многие. А вот о том, что они владели техникой наращивания волос, стало известно не так давно. А удалось это открытие благодаря археологам, которыми были обнаружены останки египтянки, возраст которых составлял более 3 тысяч лет. Так вот, на их головах нашли довольно сложные укладки, которые включали в себя больше полусотни накладных прядей волос, которые закреплялись под разными углами.
5. Джинсы в оригинальном виде были синими из-за особенностей хлопка
Оригинальные джинсы просто не могли не быть синими. /Фото: timetoast.com
Все, кто знает историю джинс, в курсе, что первоначально их красили только в синий цвет или его оттенки. Однако, оказывается, такой выбор был сделан, скорее, из-за необходимости быстро и качественно красить ткань, ведь в другую просто не получалось. Всё дело в том, что по тем временам натуральные красители с хлопковой тканью практически не работали: большая их часть попросту пролетали сквозь волокна хлопка, и только молекулы красителя оттенка индиго, то есть, ярко-синего, были способны закрепиться к поверхности.
6. Лосины действительно назвали в честь лосей
Оказывается, дело было действительно в лосях. /Фото: tkaner.com
На первый взгляд, сравнение название леггинсов с сохатыми лесными животными кажется просто шуткой. Однако это реальность - лосины действительно назвали в их честь. А всё потому, что первоначально они, являясь элементом мужского парадного мундира, производились из кожи именно лосей, вот их и назвали соответствующе.
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