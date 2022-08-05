10 самых древних поваренных книг и рецептов, которые можно повторить и сегодня

*Прикосновение Мидаса* - пиво, приготовленное по древнему рецепту.
Еда значит очень многое для людей. Сегодня сложные рецепты и новые технологии приготовления уже воспринимаются как само собой разумеющееся, но это не всегда было так. Благодаря ученым, которые восстановили древние рецепты, можно попробовать, чем же питались люди тысячи лет назад.
10. Способы готовки
*The Forme of Cury* - старейшая поваренная книга.
1390 г.н.э.
“The Forme of Cury” (“Способы Готовки”) - старейшая из сохранившихся поваренных книг Англии. Блюда, описанные в этой книге ели люди в 14 веке. Более того, их дегустировал даже король Ричард II (книга была составлена личными поварами Ричарда II и в ней много блюд, которые подавались на стол королю Англии). В “Способах готовки” есть более 190 рецептов, начиная от самых простых до самых экзотических. Простые рецепты, к примеру, описывали добавление очищенного чеснока в кастрюлю с водой и маслом, а затем добавление шафрана после непродолжительной варки. Для более сложных рецептов требовались, к примеру, дельфинье или китовое мясо.
9. "Анналы кухонь халифов"
*Анналы кухонь халифов* - самая древняя поваренная книга Востока.
1000 г.н.э.
"Анналы кухонь халифов" - древняя книга, написанная человеком по имени Аль-Варрак, которая является старейшей арабской поваренной книгой, существующей до сих пор. В ней есть более 600 различных рецептов, некоторые из которых радикально отличаются от блюд, которые можно попробовать сегодня. К примеру, молоко для одного из соусов нужно было оставлять на солнце в течение 50 дней. В книге также есть замечания по культуре, надлежащему поведению и советы по здоровью (к примеру, как избежать похмелья).
8. Апиций
*Апиций* - кулинарные секреты императоров.
(ок. 500 н.э.)
Тем, кто хочет узнать, что предпочитали вкушать на праздниках римские императоры, стоит почитать "Апиций". Эта поваренная книга , как полагают, была написана Марком Габием Апицием, легендарным древнеримским гурманом. Хотя никто точно не знает, когда была написана эта книга, ей, по крайней мере, 1500 лет.
В "Апиции" встречаются некоторые уникальные рецепты и способы приготовления мяса. К примеру, один из них предполагал то, что свинье нужно было набить полный рот сушеного инжира, после чего напоить свинью медовым вином, прежде чем заколоть ее. В книге есть более 500 рецептов, и более 400 из них готовились с разными соусами. "Апиций" был предназначен для использования опытными римскими поварами, поэтому в большинстве рецептов не приводится количество необходимых ингредиентов .
7. "Роскошная жизнь"
Книга кулинарных развлечений.
300 г. до н.э.
"Роскошная жизнь", которая была написана более 2300 лет назад, не совсем поваренная книга. Скорее она предназначалась для забавы. В книге практически не было традиционных рецептов, а она была написана на грубом "простонародном" языке как пародия на известные эпосы. Считается, что книгу выставляли на обозрение во время банкетов, чтобы люди посмеяться во время еды. К сожалению, сама книга фактически не сохранилась, а о ней известно только из упоминаний других авторов.
6. Гарум
Карфагенский соус.
600-800 г.г. до н.э.
Гарум — невероятно соленое рыбное блюдо, безумно популярное в Древнем Риме. Согласно некоторым рецептам, для приготовления этого соуса требовалось столько же соли, как и рыбы. Удалось разыскать записи, датируемые еще 600-800 годами до н.э., которые описывают блюдо как "карфагенский соус". Готовили гарум из крови и кишок рыбы путем их ферментации в течение 2-9 месяцев в каменных ваннах.
5. Пиво "Прикосновение Мидаса"
Хмельной напиток Мидаса.
700 г. до н.э.
Наверняка, многие люди слышали историю о Мидасе, чье прикосновение превращало вещи в золото. 2700 лет спустя археологи нашли могилу настоящего древнего царя Мидаса. Хотя в ней не оказалось никакого золота, было найдено кое-что интересное — сохранившиеся остатки пива. После его химического исследования ученые смогли воссоздать пиво по древнему рецепту. Оказалось, что этот напиток сильно отличался от того, к чему привыкли сегодня — это фактически была смесь вина, пива и медовухи.
4. Вавилонские таблички
Рецепты с табличек.
1700-1600 г.г. до н.э.
Йельскому университету удалось заполучить набор 3700-летних древних табличек из Вавилона, заполненные рецептами. Часть этих рецептов подразумевала варку пищи в воде, что было новаторским для того времени.
Первый человек, который тщательно проанализировал эти рецепты, Жан Боттеро, отозвался о них так: "Я бы не посоветовал эту пищу даже своему злейшему врагу". Исследователи из Йеля же утверждают, что ряд вавилонских блюд мог быть довольно вкусным.
3. Мерсу
Мерсу - пища богов.
до 1600 г. до н.э.
По словам Жана Боттеро, существует только два полных рецепта, которые старше вавилонских табличек. Один из этих рецептов — пирог под названием "мерсу", который использовался в качестве жертвы богам. Он включает в себя инжир, изюм, измельченные яблоки, чеснок, масло, сыр, вино и сироп.
2. Шашлыки
Шашлык - древнейшее блюдо.
1700 г. до н.э.
Казалось бы, что может быть необычного в шашлыке, который пробовал каждый. Оказывается, что греки ели это вкусное мясо на палочках еще в 17 веке до нашей эры, т. е. почти 4000 лет назад. Даже китайский кебаб, который называется цюань, как полагают, был просто адаптацией греческого рецепта, который привезли в Поднебесную европейские торговцы около 2000 лет назад. Считается, что китайцы попытались усовершенствовать греческий рецепт, добавил в него несколько специй по своему вкусу, а затем выдали его за свой собственный рецепт.
1. Шумерское пиво
Шумерское пиво.
1800 г. до н.э.
Это невероятно древний рецепт для шумерского пива был найден в... стихотворении-гимне, посвященном Нинкаси, богине пива. Описание было достаточно подробным, чтобы сегодня смогли воссоздать этот напиток, который на вкус оказался очень похожим на крепкий яблочный сидр.
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