Супер идеи заготовки ароматной зелени на зиму

Вкусный и ароматный базилик — идеальное дополнение ко многим блюдам. При простой заморозке зелень теряет свой ярко выраженный вкус и аромат. Для того чтобы базилик сохранил все свои вкусовые качества, попробуйте заготовить на зиму жидкий базилик, базиликовый сироп и базилик в масле. Результат, без сомнения, порадует вас.



Для приготовления потребуется:



винный уксус (светлый) — 50 мл;

гуаровая камедь — 3 гр;

растительное масло — 50 мл;

соль — 1 ч.л;

листья базилика — 2 чашки (2 пучка);

теплая вода — 250 мл.

Для приготовления жидкого базилика поместите все ингредиенты в кухонный комбайн и перебейте их до получения массы однородной консистенции.







Гуаровая камедь в этом рецепте выступит в качестве загустителя. Заменить этот продукт другими загустителями: агар-агаром, крахмалом или мукой нельзя. Гуаровую камедь можно приобрести в магазинах для кондитеров. Перелейте готовый соус в стерилизованные банки, в которых он сможет храниться до 6 месяцев.







Для приготовления базиликового сиропа необходимо:



базилик 2-3 пучка;

лимонный сок — 1/2 лимона;

вода — 700 мл;

сахар — 1 кг.

Чтобы приготовить базиликовый сироп разомните в ступке базилик с 1 стаканом сахара.







Добавьте сок половины лимона и оставьте смесь в холодильнике на ночь. Соедините оставшийся сахар с водой и доведите до кипения на медленном огне. Добавьте базилик и проваривайте еще 10 минут. Дайте смеси настояться 3-4 часа, после чего процедите и перелейте в чистые сухие бутылки.







Базиликовый сироп можно использовать для приготовления напитков, для пропитки бисквитов, в салатах.



Базилик в масле:



базилик — 3-4 веточки;

оливковое масло.

Один из самых простых способов заготовки базилика: просто поместите сухие листочки базилика в банку и залейте оливковым маслом. Базилик, заготовленный таким способом очень удобно использовать для салатов.







Подробное описание всех трех способов заготовки базилика смотрите на видео:



