Кому и зачем в Средних веках понадобились жутковатые маски с «птичьи клювом»

В Средневековье было много откровенно странных вещей. И так называемый костюм чумного доктора одна из них. Несмотря на очень мрачный и даже устрашающий вид, маска с птичьим клювом имела в первую очередь функциональное назначение. К слову, есть серьезные основания полагать, что появилась она в действительности не в позднем Средневековье, а уже в Новое время. Итак, что же это вообще такое?
Есть популярная версия о том, что чуму из Крыма привезли венецианцы. | Фото: 123ru.net.
Никто точно не знает, как в Европе появилась чума. Однако, одна из наиболее популярных версий сводится к тому, что сначала из Великой степи ее занесли в Крым татаро-монголы, а затем болезнь со своих крымских факторий в западную Европу привезли на кораблях венецианские торговцы. Впрочем, все это лишь версия. Есть ненулевая вероятность того, что в действительности с чумой европейцы были знакомые еще с античности, однако в силу меньшей скученности населения страшный недуг долгое время не проявлял себя так, как в XIV веке и после.
Черная смерть стала настоящей напастью позднего Средневековья и Нового времени. |Фото: 123ru.net.
Чума является острым природно-очаговым инфекционным заболеванием. Возбуждается она чумной палочкой. Хотя бактерии человечество открыло только в 1676 году нашей эры благодаря усилиям голландского ученого Антони ван Левенгука, еще с древних времен люди чисто эмпирически предполагали, что болезни разносятся какой-то невидимой силой. Сначала эта «честь» приписывалась злым духам. Потом – миазмам, зловонию, плохому запаху. Кстати, по этой же причине дурно пахнущие болота всегда считались древними людьми «плохими местами».
Маски с клювом - всего лишь средство защиты дыхательных путей. |Фото: Pinterest.
Собственно, как раз из соображений о том, что чума может передаваться от человека к человеку при помощи «миазмов» и появились первые маски чумных докторов. Правда то, что мы привыкли видеть сегодня: маска с клювом и остекленными глазницами надетая вместе с кожаным плащом – это достаточно поздняя придумка, появившаяся уже в Новое время в конце XVI века. Первые чумные доктора просто заматывали лица тканью, пропитанной хорошо пахнущими маслами. Считалось, что таким образом можно будет защитить себя от тех самых миазмов.
Сегодня как и многие другие вещи той эпохи, маска чумного доктора романтизирована и превращена в модный атрибут. ¦Фото: diary.ru.
В окончательном виде костюм чумного доктора появился только в 1619 году благодаря усилиям французского врача Шарля де Лорма. Именно он предложил полным комплект защитной одежды для медиков. Как несложно догадаться, защитная маска с клювом – это, по сути, респиратор или даже противогаз, полностью изолирующий голову человека и его дыхательные пути. Существует красивая и достаточно убедительная легенда о том, что вдохновлена маска была изображением египетского бога врачевания, мудрости и зданий Тота. Впрочем, даже если это так, все это не отменяло функционального назначения маски: в «птичий клюв» на самом деле набивалась ткань, пропитанная крепко пахнущими маслами, которые как считалось, защитят человека от вдыхания «дурного воздуха» с болезнями. И хотя костюм чумного доктора был создан эмпирически, нельзя не признать, что люди додумавшиеся до первых ОЗК еще до открытия бактерий были как никогда близки к истине.
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