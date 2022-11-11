Кому и зачем в Средних веках понадобились жутковатые маски с «птичьи клювом»

Есть популярная версия о том, что чуму из Крыма привезли венецианцы. | Фото: 123ru.net.

Черная смерть стала настоящей напастью позднего Средневековья и Нового времени. |Фото: 123ru.net.

Маски с клювом - всего лишь средство защиты дыхательных путей. |Фото: Pinterest.

Сегодня как и многие другие вещи той эпохи, маска чумного доктора романтизирована и превращена в модный атрибут. ¦Фото: diary.ru.